NAUČNICI OTKRILI: Kako da se bore protiv bolesti koje prenose komarci

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je na skupu u Novom Sadu, koji nije bio prijavljen što je zakonska obaveza, došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira, do napada i uništavanja objekata, ugrožavanja imovine i napada na policiju, a povrh svega do povreda ugleda Srbije, vezano za državnu zastavu.