OD SLIKOVNICA, DO LEKTIRA: Kako da deca zavole čitanje

LETNjI raspust uz igru i lenčarenje, za osnovce podrazumeva i obavezno čitanje lektire.

Da vašem detetu to ne bi bio bauk, već aktivnost koju sa radošću prihvata, trebalo bi da mu razvijete ljubav prema čitanju knjiga. Što pre zavoli i počne da ih samoinicijativno, pasionirano „guta“, pre će usavršiti svoj govor i obogatiti rečnik, a uz to će na ispisanim stranicama uploviti u najrazličitije avanture i neprimetno naučiti mnogo. Pritom ćete se, ukoliko budete zajedno čitali, povezati sa detetom na poseban način, pa ono te „samo vaše“ trenutke nikada neće zaboraviti. Donosimo vam nekoliko saveta kako da od svog mališana na lak način napravite pravog knjigoljupca.

Počnite u najranijem uzrastu, jer bebe uče jezik od odraslih koji im ponavljaju reči iz knjiga. Kada čitate svom detencetu, pričajte o likovima i predmetima u slikovnici ili o zvucima koje ispuštaju životinje. Slušanje vašeg glasa pomaže detetu da u najranijem uzrastu da smisao slovima i slikama koje vidi. Dok čitate, menjajte visinu i ton glasa i koristite ih kod različitih likova u knjizi. Na ovaj način aktivno ćete uključiti vašeg malenog u slušanje priče.

Najmlađi uče da vole knjige mnogo pre nego što nauče da čitaju, tako da ćete im ovako pomoći da u njima uživaju sve dok odrastaju, a posebno u starijem dobu. Pokažite im kako izgleda dobar čitalac. Mališanima je važno da čitanje dožive kao nešto zabavno i prijatno, a ne kao težak zadatak. Zato, ako vas vide da često i sa užitkom čitate, veća je verovatnoća da ćete ih ohrabriti da se i sami upuste u to. Smenjujte se u čitanju. Sve dok vaše dete raste, naizmenično čitajte jedno drugom naglas.

Ako je tek počelo da razaznaje slova, tražite mu da ukaže na ona koje prepoznaje, kao i na znane mu reči. Kako mališanove sposobnosti čitanja budu rasle, možete naizmenično čitati rečenice, stranice i, na kraju, poglavlja. Dok čitate zajedno, postavljajte pitanja o onome što piše, poput: „Šta misliš da će se sledeće dogoditi? Zašto li je slon to uradio?“. Tako ćete pomoći svom nasledniku da izgradi samopouzdanje vezano za govor i utvrdi ono što je naučio.

Slušajte svoje dete. Obratite pažnju na njegova interesovanja tokom odrastanja. Ako ga posebno privlači određena tema, poput dinosaurusa, pokušajte da pronađete knjige za decu o njima. Tako će shvatiti da su knjige alati pomoću kojih će saznati više o stvarima do kojih mu je stalo i odmah će poželeti da pročita sledeću u kojoj je glavni junak njihov omiljeni dino! Ne brinite ako vaša deca još ne čitaju Hesea ili Dostojevskog – najvažnije je da čitaju! Ako ih trenutno zanimaju samo stripovi i to je u redu, jer su oni, uz grafičke romane, i dalje prilika za čitanje. Nema potrebe da ih terate na neki drugi izbor, ako nisu raspoloženi za to.

Neka čitanje postane rutina. Učinite ga prijatnim delom svakodnevnog života vašeg mališana tako što ćete ga uvrstiti u dnevnu rutinu. Odvojite posebno vreme za prelistavanje pre spavanja ili dok se vozite zajedno javnim prevozom. Dok ste skupa, pobrinite se da da vam pažnju ne odvlače mobilni telefoni i televizija. Vaše vreme sa knjigama, koje provodite jedno uz drugo, je samo vaše!