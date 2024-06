IZMEĐU EMOCIJA I FLERTA Astro savet za utorak, 4. jun: Asteroid Amor je u Biku, ovo će posebno da osete 4 znaka horoskopa

Mnogi bi odustali. Koleno je "otišlo", rival bio bolji, publika se okrenula na njegovu stranu, a i rezultat. Uostalom, gubite sa 1:2 u setovima, sa 2:4 u četvrtom i suparnik servira. Da, mnogi bi odustali. Ali, Novak Đoković nije jedan od mnogih. On je priča za sebe. I, baš on - sve to je prebrodio ovog ponedeljka: u meču u kome nisu izostali ni skandali, pobedio je Fransiska Serundola u pet setova, 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 i plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa.