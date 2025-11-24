ZLATNI INDEKSI ZA GENERACIJU '75: Svečanost na Mašinskom fakultetu

MAŠINSKI fakultet u Beogradu je ove godine, u okviru obležavanja 77 godina postojanja, po prvi put dodelio Zlatne indekse svojim nekadašnjim studentima koji su fakultet upisali pre pola veka. Ovaj događaj okupio je generaciju inženjera koja je svoj akademski put započela, davne 1975. godine. Ta generacija, kako je istaknuto, ostavila je dubok trag u tehničkom razvoju zemlje.

Foto: Mašinski fakultet

Svečanost je otvorio dekan Mašinskog fakulteta, prof. dr Vladimir Popović, koji je u pozdravnoj reči istakao značaj negovanja akademske tradicije i zahvalnost inženjerima koji su svojim radom i znanjem doprineli razvoju mašinstva i domaće industrije.

- Vi ste prva generacija koju okupljamo na ovakav način. Najveću zaslugu za to imaju vaše kolege iz generacije, naši uvaženi profesori Radivoje Mitrović, Mileta Ristivojević, Božidar Rosić i Ljubodrag Tanović. Od njih je potekla ideja da se organizuje ova vrsta okupljanja, a mi smo je sa zadovoljstvom prihvatili - rekao je prof. Popović.

Dekan je izrazio veliko zadovoljstvo što je veliki broj nekadašnjih studenata mogao da prisustvuje ovoj svečanosti.

- Potrudili smo se da vas okupimo i organizujemo ovaj susret, jer ste zaista uložili sebe i svoj rad u razvoj ove zemlje. Dočekati 50 godina od upisa je zaista lepo. Međutim, obležavanje 50 godina od upisa ima i jednu „manu“ - rekao je prof. Popović. - Po tom kriterijumu neko ko i nije završio fakultet mogao da dobije čak pet Zlatnih indeksa.