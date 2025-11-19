OSVOJILI 22 MEDALJE: Uspeh đaka Matematičke gimnazije na međunarodnom takmičenju
U jesenjoj rundi međunarodnog takmičenja „Matematika bez granica“, učenici Matematičke gimnazije su osvojili 22 medalje: 7 zlatnih, 9 srebrnih i 6 bronzanih.
Najsajnije odličje dobili su Bogdan Milovanović, Ljubica Simović, Jovan Milošević, Vanja Jelovac, Anja Tešević, Vladimir Đurica i Dimitrije Jelić.
Srebro je pripalo Nikol Miloševiću,Pavelu Tihonovu, Miroslavu Dinčiću, Viktoru Aleksandriću, Vasiliju Nedeljkoviću, Leonu Janjiću, Zoranu Dimitrijeviću, Pavlu Damjanoviću i Miji Zelić.
Bronzane medalje su osvojili Una Matijević, Isidor Janković, Lenka Popović, Višnja Vasiljević, Mina Dabović i Mateja Babić.
Preporučujemo
STUDENTSKA KONFERENCIJA NA PRAVNOM FAKULTETU: Rat i mir u pravnoj istoriji
19. 11. 2025. u 11:23
PRIJAVE DO 19. DECEMBRA: Raspisan konkurs za dodelu Svetosavske nagrade
18. 11. 2025. u 16:04
UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo
RUSKI vojnici u Pokrovsku deluju kao diverzanske i izviđačke grupe i otežavaju odbranu Ukrajini time što se presvlače u civilnu odeću, izjavio je komandant 68. lovačke brigade, pod pseudonimom "Ljuti", za "Suspilne" 19. novembra.
19. 11. 2025. u 18:42
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)