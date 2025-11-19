Obrazovanje

OSVOJILI 22 MEDALJE: Uspeh đaka Matematičke gimnazije na međunarodnom takmičenju

Branka Borisavljević

19. 11. 2025. u 16:21

U jesenjoj rundi međunarodnog takmičenja „Matematika bez granica“, učenici Matematičke gimnazije su osvojili 22 medalje: 7 zlatnih, 9 srebrnih i 6 bronzanih.

ОСВОЈИЛИ 22 МЕДАЉЕ: Успех ђака Математичке гимназије на међународном такмичењу

Foto: Z. Jovanović

Najsajnije odličje dobili su Bogdan Milovanović, Ljubica Simović, Jovan Milošević, Vanja Jelovac, Anja Tešević, Vladimir Đurica i Dimitrije Jelić.

Srebro je pripalo Nikol Miloševiću,Pavelu Tihonovu, Miroslavu Dinčiću, Viktoru Aleksandriću, Vasiliju Nedeljkoviću, Leonu Janjiću, Zoranu Dimitrijeviću, Pavlu Damjanoviću i Miji Zelić.

 Bronzane medalje su osvojili Una Matijević, Isidor Janković, Lenka Popović, Višnja Vasiljević, Mina Dabović i Mateja Babić.

