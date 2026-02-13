Kultura

PREMINULA LJILJANA PAVIĆ, SUPRUGA SINIŠE PAVIĆA: Od nje se emotivnim rečima oprostio Žarko Jokanović (FOTO)

В.Н.

13. 02. 2026. u 17:47

Umrla Ljiljana Pavić. Poznata scenaristkinja i supruga poznatog scenariste Siniše Pavića preminula je u 91. godini života. Od njen se emotivnim rečima oprostio Žarko Jokanović.

ПРЕМИНУЛА ЉИЉАНА ПАВИЋ, СУПРУГА СИНИШЕ ПАВИЋА: Од ње се емотивним речима опростио Жарко Јокановић (ФОТО)

Foto: Pixabay

- Danas nas je napustila naša Ljiilja Pavić. Scenaristkinja koja je sa svojim suprugom Sinišom Pavićem napisala najlepše i najvoljenije srpske serije, upisane u trajno kulturno dobro ove zemlje. I nežna i suptilna pesnikinja, koja je za te serije napisala najlepše balade, koje im daju dušu. naša neponovljiva Ljilja... Hvala vam za predivno prijateljstvo, ljubav i dobrotu koji ste nam darivali... sada, u nekim novim prostranstvima, sa vašim Sinišom, u nekoj zvezdanoj topolskoj 18, smišljajte nove priče i pišite nove pesme... a mi ćemo se sećati, tugovati i voleti vas. zauvek... Vaš Žarko. - navodi se u objavi. 

Foto: zarjok/Instagram

 

(Blic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UBEDLJIVO NAJBOLJI DETOKS: „Japanska voda“ čisti organizam

UBEDLjIVO NAJBOLjI DETOKS: „Japanska voda“ čisti organizam