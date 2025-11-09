Kultura

VIŠE OD 150 ULOGA OSTALO IZA NJEGA: Preminuo poznati glumac

Novosti online

09. 11. 2025. u 16:48

RUSKI glumac Vladimir Simonov preminuo je u 68. godini.

ВИШЕ ОД 150 УЛОГА ОСТАЛО ИЗА ЊЕГА: Преминуо познати глумац

foto: wiktionary

Njegova filmografija obuhvata preko 150 uloga.

U septembru je Vladimir Putin dodelio Simonovu Orden časti za doprinos razvoju ruske kulture i umetnosti i dugogodišnji produktivan rad.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZELENSKI PONOVO UDARA: Dva ukaza i nove optužbe protiv Moskve

ZELENSKI PONOVO UDARA: Dva ukaza i nove optužbe protiv Moskve