AVANTURE DEVOJČICE VINČICE: U novoj knjizi Mirjana Purić Karasović vodi decu na putovanje u praistoriju

POSLE zapažene knjige za decu "Srednjovekovni srpski vladari - Moć dvoglavog orla", Mirjana PurićKarasović je odlučila da ode u dalju prošlost, u praistoriju i damališanima otkrije ogromno praistorijsko blago, a to je vinčanskakultura. Tako je nastala "Vinčica - Svakodnevica jedne pradevojčice", koju je objavila kuća "Knjiga-komerc".

FOTO: Privatna arhiva

Družeći se sa devojčicom koja je živela pre sedam hiljada godina, mališani upoznaju način života i običaje njene porodice. Najznačajniji tragovi zajednice kojoj su pripadali pronađeni su na desnoj obali Dunava, 11 kilometara nizvodno od Beograda, na lokalitetu Belo brdo, u selu Vinča.

- Vinčanska kultura je bila najnaprednija praistorijska kultura što potvrđuje i svakodnevica ove pradevojčice - kaže nam Mirjana Purić Karasović, dugogodišnja novinarka i urednica u RTS-u. - Inspiraciju za ovu knjigu dobila sam baš na tom lokalitetu, dok je moja ćerka Nina sa ogromnom pažnjom slušala kustosa Dragana Jankovića kako priča o životu pre više hiljada godina.

FOTO: Privatna arhiva

Naša sagovornica podseća da istraživanja vinčanske kulture kod nas traju tek nešto više od 100 godina.

- To je vodeća kultura tog vremena u Evropi, a mi o njoj vrlo malo znamo ili ne znamo ništa - kaže ona. - Zamislite šta bi bilo da se ostaci tako važne, napredne civilizacije nalaze u nekoj drugoj zemlji, pa to bi bila verovatno najveća turistička atrakcija, zapravo ponos te države. O Vinči još ima mnogo toga što treba otkriti.

FOTO: Privatna arhiva Ni po babu, ni po stričevima U PRVOJ knjizi Mirjana Purić Karasović je deci približila srednjovekovne srpske vladare od velikog župana Stefana Nemanje, Stefana Prvovenčanog, preko Svetog kralja Milutina, cara Dušana Silnog, kneza Lazara, kneginje Milice, despota Stefana Lazarevića, Olivere Lazarević do Đurđa Brankovića. Kroz celu priču provlači pouke - koliko je važna sloga i za porodicu i za narod, koliko je važno poštovati roditelje, sutra supruga, suprugu, koliko je ljubav bitna u svim svojim formama. - Istorijska je poruka majke Jevrosime sinu Marku Kraljeviću kada on treba da odluči ko nasleđuje tron cara Dušana - da li Dušanov sin Uroš, da li Markov stric despot Uglješa ili Markov otac kralj Vukašin. A majka Jevrosima kaže: "Nemoj sine govoriti krivo, ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Nemoj sine ogrešiti dušu, bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju ogrešiti dušu."

Kroz priču pradevojčice, Mirjana je ono što je poznato o Vinči pokušala da približi najmlađim čitaocima, ali i onim malo starijim. Čitaoci "Vinčice" će saznati kako se živelo, čime su se ljudi u praistoriji bavili, šta su jeli, gde su i kako živeli, kakve su im bile kuće ali i kakvi su bili međuljudski odnosi.

- Vinčanska kultura je bila tehnološki najnaprednija kultura, 1000 godina pre metalnog doba ljudi u Vinči su topili bakar, vladali su vrlo naprednim tehnikama obrade keramike, proizvodnje alata - kaže ona. - Bavili su se zemljoradnjom i već su znali da koriste đubrivo, žene su nosile bluze na V-izrez i mini-suknje, kuće su imale i po 80 kvadrata. Živeli su u miru i slozi, bilo je to matricentrično društvo, ne matrijarhat u kojem žena vlada, nego je žena dominirala zato što rađa, hrani, dočekuje. Figurine praistorijske majke imaju raširene ruke u znak dobrodošlice. Te majke su kao i današnje želele da im deca odrastaju u srećnom, mirnom okruženju, punom ljubavi a u tome su Vinčanci i uspevali! Istoričari, arheolozi kažu da su živeli u skladu sa prirodom, rekla bih i u skladu sa Bogom i božjim zakonom - ljubi bližnjega svoga kao samog sebe!

Vinčica i svoje avanture i istorijske činjenice priča istim razumljivim dečjim jezikom. Njen lik inspirisan je izgledom Mirjanine ćerke Nine. Knjigu je ilustrovao Dušan Gađanski.