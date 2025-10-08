OD ATLANTIKA DO BOSFORA – GLAS KOJI OSVAJA SVET

NAKON glamuroznog nastupa u Njujorku, Tamaru Rađenović dočekuju Carski grad i Zlatni Istanbul, pre nego što zasija na svom tradicionalnom novogodišnjem koncertu u Sava Centru.

Mlada diva modernog doba Tamara Radjenović nedavno je boravila u Njujorku kao gošća prestižne organizacije Atlantic Council, koja tradicionalno u septembru priređuje svečanu dodelu nagrada Global Citizen Awards. Ovaj događaj, održan u raskošnoj dvorani “Ziegfeld Ballroom”-a, okupio je više od 700 uglednih zvanica iz sveta politike, diplomatije, umetnosti i biznisa. Nagrade su uručene svetskim liderima koji su svojim delovanjem ostavili snažan pečat na međunarodnoj sceni – ovogodišnji laureati bili su francuski predsednik Emmanuel Macron, argentinski predsednik Javier Milei i predsednik FIFA-e Gianni Infantino – lideri čiji je globalni uticaj prepoznat i nagrađen.

U tom izuzetnom ambijentu Tamara je imala zapažen umetnički nastup koji je oduševio prisutne goste i dodatno učvrstio njenu reputaciju “mlade dive” svetske klasične i crossover scene. Njen emotivni i virtuozni interpretativni izraz, već prepoznat na najznačajnijim svetskim binama od “Carnegie Hall”-a preko londonskog “Cadogan Hall”-a do tokijskgo “Dai-ichi Hall”-a još jednom je pokazao da se radi o umetnici posebnog senzibiliteta i energije.

Nakon njujorškog nastupa, Tamaru očekuje novi veliki iskorak – početkom novembra imaće svoj debi u Turskoj, i to na impozantnim pozornicama Ankara Arene i Volkswagen Arene u Istanbulu. Na poziv slavnog turskog tenora Murata Karahana, Tamara će nastupiti kao njegova specijalna gošća. Iako je više puta ranije dobijala ponude da peva u Turskoj, gde ima ogroman broj obožavalaca, ovo će biti njen prvi nastup pred turskom publikom, koja će imati priliku da uživa u programu u kojem će se spojiti operski biseri i popularni filmski i crossover repertoar.

Posebnu dimenziju njenom umetničkom profilu daje izuzetno online prisustvo – Tamara se danas izdvaja kao jedna od retkih klasičnih pevačica sa milionskim pregledima na svim digitalnim platformama i ogromnim brojem pratilaca širom sveta. Njen YouTube kanal, Instagram i TikTok čine most između klasične umetnosti i savremene publike, čime je Tamara otvorila novo poglavlje u predstavljanju klasične muzike mlađim generacijama.

Tamarin boravak u Njujorku i predstojeći koncerti u Turskoj potvrđuju njen umetnički uzlet i međunarodno priznanje – od američke i evropske publike do jedne od najvećih koncertnih scena Bliskog istoka.

Inače, Tamara kao svetski priznati sopran sa londonskom adresom, prepoznata od strane američkog magazina Forbes kao jedna od „30 Under 30“ najperspektivnijih mladih umetnica Evrope, danas se ubraja među najistaknutija imena svoje generacije u svetu klasične i crossover muzike. Diplomirala je solo pevanje na prestižnom Royal College of Music u Londonu, kao jedna od samo osam izabranih studenata među hiljadu kandidata, a umetničko usavršavanje krunisala je radom sa legendarnom Montserrat Caballé, postavši njena poslednja učenica.

Još kao vrlo mlada debitovala je na sceni “Carnegie Hall”-a u Njujorku (2018. i 2019), a londonska publika pamti je po nastupima u “Britten Theatre”, “Amaryllis Fleming Hall”, kao i na velikim gala koncertima u “Cadogan Hall”-u. Tokom dosadašnje karijere ostvarila je zapažen međunarodni uspeh, spajajući klasični operski repertoar sa filmskom muzikom i popularnim klasičnim delima, čime privlači i mlađu publiku.

Za domaću publiku, koja je već dobro upoznata sa njenim umetničkim putem, Tamara priprema posebno veče – krajem decembra u Sava Centru održaće svoj tradicionalni novogodišnji koncert “Novogodišnja čarolija”, kojim iz godine u godinu daruje beogradsku publiku. Ove zime Plava dvorana postaće mesto velikog spektakla u kojem će učestvovati više od 150 izvođača – simfonijski orkestar, hor, plesači i baletski umetnici – a koncert će predvoditi renomirani japanski dirigent Koichiro Kanno.

Beogradska publika Tamaru Rađenović dobro poznaje po njenim tradicionalnim novogodišnjim koncertima u Kolarčevoj zadužbini – koncertima za koje se uvek tražila karta više, a prošle godine su održana čak dva rasprodata izdanja. Ove godine ta tradicija se seli u Sava centar, gde će se održati novogodišnji gala „Novogodišnja čarolija, zakazan za 29. decembar, koji će doneti još raskošniji i grandiozniji doživljaj publici koja je prati od samih početaka.

„Za mene je svaki nastup prilika da publiku povedem na jedno posebno emotivno putovanje,“ istakla je Tamara, „i beskrajno sam zahvalna što moja muzika sve češće pronalazi put do srca ljudi širom sveta.“

Svi pomenuti nastupi su samo uvod u još veći međunarodni uzlet 2026. godine, kada će Tamara kročiti na pozornice rezervisane za najveće umetnike današnjice. U aprilu će nastupiti na gala koncertu „Od Callas do Bocellija“ u londonskom “Cadogan Hall”-u, u julu će debitovati na čuvenom Regensburg Festivalu u Nemačkoj uz Münchensku filharmoniju i tenora Jonathana Tetelmana, a planiran je i povratak u Njujork, ovoga puta u “Stern Auditorium / Carnegie Hall”.

Njeno ime sve više postaje sinonim za spoj klasične elegancije i savremene umetničke snage, a publika širom sveta tek treba da otkrije puni sjaj ovog izuzetnog soprana.

