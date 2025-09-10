"OČE NAŠ" U TORONTU: Debitanski film Gorana Stankovića na jubilarnom 50. Toronto Internacionalnom filmskom festivalu (TIFF)

SVETSKA premijera debitantskog filma "Oče naš" scenariste i reditelja Gorana Stankovića održana je na jubilarnom 50. Toronto Internacionalnom filmskom festivalu (TIFF), u okviru prestižnog programa Discovery.

foto Wouter van Houwelingen

Film "Oče naš" donosi priču o Dejanu (Vučić Perović), zavisniku od droge koji utočište pronalazi u manastirskoj komuni u zabačenom delu Srbije. Tamo ga pod svoje uzima harizmatični i strogi sveštenik Branko (Boris Isaković), čije metode "isceljenja" postaju sve ekstremnije. Pored Perovića i Isakovića, u glumačkoj postavi su i Goran Marković, Dado Ćosić, Lazar Tasić, Jasna Žalica, Toni Mihajlovski, Nenad Heraković i drugi.

Goran Stanković, reditelj filma je nakon svetske premijere izjavio:

- Najveći utisak projekcije bio je muk nakon završetka filma, znak da se publika snažno povezala sa pričom. Posebno sam ponosan što je Variety odmah potom, među više od 300 prikazanih naslova, uvrstio "Oče naš" među 20 najboljih internacionalnih filmova festivala".

TIFF je jedan od najuticajnijih festivala savremenog filma, a kroz selekciju Discovery otkrio je mnoge autore koji su postali vodeća imena svetske kinematografije, uključujući Alfonso Cuarna, Christophera Nolana, Maren Ade, Yorgosa Lanthimosa, Michaela Hanekea i Barryja Jenkinsa.

Prestižni magazin Variety opisao je film kao "moćnu dramu o tome kako vera i disciplina mogu prerasti u kontrolu", ističući njegov vizuelni stil, moralnu složenost i upečatljive glumačke interpretacije.

Goran Stanković, široj javnosti poznat kao koscenarista i reditelj serija "Sablja" i "Jutro će promeniti sve", završio je master studije režije na prestižnoj AFI filmskoj školi u Los Anđelesu. Scenario potpisuju Goran Stanković, Dejan Prcić, Ognjen Sviličić i Maja Pelević. Producent filma je Snežana van Hauvelingen.

Domaća premijera i bioskopska distribucija u Srbiji očekuje se do kraja godine.