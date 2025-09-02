PREMINUO LEGENDARNI GLUMAC: Napustio nas je jedan od najvećih
ZA Oskara nominovani kanadski glumac Grejem Grin preminuo je u 74. godini u jednoj bolnici u Torontu, nakon duge bolesti.
Grejem Grin je rođen 1952. godine u Ohsvekenu na rezervatu u Ontariju, a u glumu je ušao preko posla inženjera zvuka.
Njega je jedan prijatelj naterao da pročita njegov scenario, a Grin je glumu započeo u teatru, u engleskim i kanadskim produkcijama tokom 1970-ih.
Nakon par manjih uloga, proboj u Holivud usledio je 1990. kada je glumio u filmu Ples sa vukovima Kevina Kostnera, za šta je zaradio nominaciju za Oskar.
Glumio je, između ostalog, u filmovima Srce groma, Maverik, Umri muški s osvetom, Zelena milja i Sumrak saga: Novi mesec.
Grejem Grin se nedavno pojavio u serijama Reservation Dogs, The Last of Us i Tulsa King.
Tokom karijere osvojio je nagrade Gremi, Gemini i Kanadsku nagradu ekrana, ima zvezdu na Stazi slavnih u Kanadi, a dobio je i nagradu za životno ostvarenje od Generalne guvernerke Kanade.
