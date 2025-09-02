Kultura

PREMINUO LEGENDARNI GLUMAC: Napustio nas je jedan od najvećih

02. 09. 2025. u 15:16

02. 09. 2025. u 15:16

ZA Oskara nominovani kanadski glumac Grejem Grin preminuo je u 74. godini u jednoj bolnici u Torontu, nakon duge bolesti.

ПРЕМИНУО ЛЕГЕНДАРНИ ГЛУМАЦ: Напустио нас је један од највећих

Foto: Ilustracija/Unsplash

Grejem Grin je rođen 1952. godine u Ohsvekenu na rezervatu u Ontariju, a u glumu je ušao preko posla inženjera zvuka.

Njega je jedan prijatelj naterao da pročita njegov scenario, a Grin je glumu započeo u teatru, u engleskim i kanadskim produkcijama tokom 1970-ih.

Nakon par manjih uloga, proboj u Holivud usledio je 1990. kada je glumio u filmu Ples sa vukovima Kevina Kostnera, za šta je zaradio nominaciju za Oskar.

Glumio je, između ostalog, u filmovima Srce groma, Maverik, Umri muški s osvetom, Zelena milja i Sumrak saga: Novi mesec.

Grejem Grin se nedavno pojavio u serijama Reservation Dogs, The Last of Us i Tulsa King.

Tokom karijere osvojio je nagrade Gremi, Gemini i Kanadsku nagradu ekrana, ima zvezdu na Stazi slavnih u Kanadi, a dobio je i nagradu za životno ostvarenje od Generalne guvernerke Kanade.

