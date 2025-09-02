VEČNA LJUBAV OŽIVLJENA NA VELELEPNOJ SCENI: Nova sezona Teatra Odeon počinje: „Julija i Romeo“ – ljubav koja prkosi vremenu i granicama!
Premijera “Julije i Romea” 19, 20. i 21. septembra ujedno je i svečano otvaranje nove sezone Teatra Odeon - koja donosi bogat program vrhunskih predstava, kreativnih izvedbi i nezaboravnih umetničkih doživljaja.
Ovog septembra Teatar Odeon sa ponosom otvara novu pozorišnu sezonu premijerom predstave „Julija i Romeo“, adaptacijom bezvremenskog Šekspirovog klasika – po tekstu čuvenog Branka Kockice, koja će publiku odvesti pravo u srce strastvene ljubavi dvoje mladih iz Verone. Predstava “Julija i Romeo”, koja će premijerno biti izvedena 19, 20. i 21 septembra, predstavlja spoj tradicionalnog i savremenog, a zasigurno će osvojiti srca gledalaca svih generacija.
Autorski tim na čelu sa rediteljem i adapterom teksta Markom Jovičićem, stvorio je delo koje na scenu donosi raskošnu kostimografiju epohe i bogat muzičko-scenski izraz. „Julija i Romeo“ nije samo pozorišni komad — to je umetničko iskustvo koje kroz ples, muziku i pokret progovara o hrabrosti, prijateljstvu, i veri u ljubav kao snazi koja može promeniti svet.
U glavnim ulogama publika će moći da vidi Tamaru Milojković i Anastaziju Knežević kao Juliju, mladu devojku koja se usudila da voli uprkos svim preprekama. Marko Jovičić kao Romeo, sin barona Montekija, unosi dinamičnost i emocionalnu dubinu u predstavu. Ljiljana Stjepanović i Vesna Paštrović tumače lik grofice, Julijine maćehe, dok Dimitrije Ilić donosi humor kroz ulogu Prtlje, kućnog sluge Kapuleta. Tu su i Stefan Milivojević kao Đovani, Marko Marković kao Šekspir u prologu i epilogu, kao i Aleksandar Vujanović u ulozi barona Montekija.
Premijera „Julije i Romea“ je za Teatar Odeon simboličan početak nove sezone, ispunjene brojnim spektaklima koji će publiku voditi kroz različite svetove i emocije. Sezona obećava mnogo, sa ponudom predstava koje će biti istinski umetnički događaji. Najnoviji mjuzikl Teatra Odeon je poziv na putovanje u grad u kojem se sreću snovi i stvarnost, gde ljubav nadmašuje strah i prepreke, i gde se na sceni ispisuju nove stranice jedne od najpoznatijih ljubavnih priča svih vremena.
Ne propustite priliku da budete deo magije Teatra Odeon i nabavite svoje karte na vreme na blagajni u ulici Kraljice Natalije 45 ili na sajtu bilet.teatarodeon.rs .
Dobrodošli u Veronu. Dobrodošli u novu pozorišnu sezonu. Dobrodošli u Teatar Odeon.
