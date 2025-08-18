PREMINUO TERENS STAMP: Odlazak legendarnog holivudskog glumca, proslavio se filmom o Supermenu
LEGENDARNI britanski glumac Terens Stamp, najpoznatiji po ulozi generala Zoda u filmovima "Supermen" i "Supermen 2", preminuo je u 87. godini.
Porodica je u saopštenju za Rojters potvrdila da je čuveni glumac preminuo u nedelju ujutru.
"On iza sebe ostavlja izvanredno kreativno nasleđe, i kao glumac i kao pisac, koje će nastaviti da inspiriše ljude u godinama koje dolaze", navela je porodica.
Stamp je tokom karijere sarađivao sa najvećim rediteljima i tumačio nezaboravne uloge od "Teoreme" Pjera Paola Pazolinija (1968) i "Sezone u paklu" (1971) do "Avantura Prisile, kraljice pustinje" (1994), gde je igrao transrodnu ženu.
Publika ga pamti i po filmu "Lajmi"(1999), kao i po ulogama u "Valkiri" (2008) sa Tomom Kruzom, "Birou za prilagođavanje" (2011) sa Metom Dejmonom i ostvarenjima Tima Bartona.
Bio je ikona londonske scene šezdesetih, izlazio je sa slavnom manekenkom Džin Šrimpton, a fotograf Dejvid Bejli ga je proglasio svojom muzom.
Nakon što nije uspeo da postane Džejms Bond, okrenuo se italijanskom filmu i sarađivao sa slavnim Federikom Felinijem. U jednom trenutku napustio je Holivud i otišao u Indiju, gde je učio jogu, a zatim se vratio na velika vrata kao general Zod u "Supermenu" (1978).
U privatnom životu bio je poznat i po bliskom odnosu sa princezom Dajanom.
- Nije bilo formalno, samo bismo se našli na šolji čaja, ili dugo razgovarali. Vreme koje sam proveo sa njom bilo je prelepo - ispričao je Stamp 2017. godine.
O ljubavi svog života, manekenki Džin Šrimpton, govorio je sa setom.
- Kada sam je izgubio, to se poklopilo sa završetkom moje karijere - izjavio je glumac.
Oženio se tek 2002. godine u 64. godini života farmaceutkinjom Elizabet O’Rurk, 35 godina mlađom od njega. Brak je potrajao šest godina.
