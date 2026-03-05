ŠESTI dan rata, Bliski istok je u plamenu nakon novih vazdušnih napada. Razmena vatre između savezništva SAD-Izrael i Irana dostiže kritičnu tačku, dok su pod udarom gradovi, aerodromi, vojne baze i diplomatska uporišta.

Foto profimedia/printskrin/Tanjug/AP

Evo koliko je Iran lansirao projektila do sada

Od početka sukoba Iran je lansirao više od 500 raketa i 2.000 dronova. Prema konzervativnim procenama Teheran raspolaže sa najmanje 2.500 raketa i desetine hiljada dronova.

Foto: Printscreen

Tramp bi da bira novog vrhovnog ajatolaha!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da želi lično da bude uključen u izbor novog vrhovnog vođe Irana posle ubistva ajatolaha Alija Hamneija, ocenjujući da je njegov sin Modžtaba Hamnei, koji se pominje kao glavni naslednik, "neprihvatljiv" za Vašington. (Više o ovome pročitajte OVDE)

Tramp opet uzeo na zub ove zemlje

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je oštro kritikovao Španiju i Ujedinjeno Kraljevstvo.

- Imamo mnogo pobednika, ali Španija je gubitnik, a Ujedinjeno Kraljevstvo me je jako razočaralo. Španija je vrlo neprijateljski raspoložena prema NATO-u - rekao je Tramp u telefonskom intervjuu za Njujork Post.

Evakuacija uz doplatu ili ništa

Nemačka vlada počinje sa evakuacijom svojih državljana sa Bliskog Istoka. Svi građani koje budu evakuisali moraće da plate po 500 evra za pokrivanje troškova leta.

Oni su pobili devojčice u školi

Iranski list „Fars“ objavio je da su vlasti u Teheranu identifikovale dvojicu pilota koji su izvršili napad na osnovnu školu za devojčice u Minabu. (Više o ovome pročitajte OVDE)

Foto: x printskrin/Seyed Abbas Araghchi

Počinje druga faza udara na Iran

Rat Izraela protiv Irana ulazi u drugu fazu tokom koje će izraelski avioni lovci gađati postrojenja sa balističkim raketama koja se nalaze duboko ispod zemlje, navela su danas dva neimenovana izvora upoznata sa izraelskom vojnom kampanjom, prenosi Rojters. (Više o tome pročitajte OVDE)

Elitne jedinice Hezbolaha idu na front

Hezbolah je rasporedio elitne borce kako bi se suprotstavio izraelskim snagama na jugu Libana, šaljući ih nazad u pogranični region iz kog su se povukli posle rata 2024. godine, rekla su tri libanska izvora upoznata sa raspoređivanjem, dok se grupa koju podržava Iran sve dublje uključuje u sukob na Bliskom istoku, javlja Rojters. (Više o ovome pročitajte OVDE)

Tanjug

IDF izdao upozorenje narodu Bejruta: "Spašavajte svoje živote"

Kako prenosi Bi-Bi-Si sa lica mesta, stvorile su se velike saobraćajne gužve na izlazima kod južnih predgrađaj Bejruta naokn što je IDF upozorio stanovnike da napuste svoje domove.

U hitnom upozorenju Izraela, vojska je poručila ljudima da "spasu svoje živote i odmah napuste svoje domove".

Ovo se dešava usled rastućih tenzija između Izraela i libanske grupe Hezbolah. Izrale je takođe poslao slično upozorenje stanovnicima južnog Libana da se evakuišu.

Postoje ogromne saobraćajne gužve koje izlaze iz južnih predgrađa Bejruta, jer stanovnici beže nakon što je Izrael upozorio ljude da odmah napuste svoje domove.

U svom do sada neviđenom „hitnom upozorenju“, izraelska vojska je poručila ljudima da „spasu svoje živote i odmah evakuišu svoje domove“.

Ovo se dešava usred ponovnog izbijanja neprijateljstava između Izraela i libanske grupe Hezbolah, koju podržava Iran. Izrael je juče poručio ljudima širom velikih delova južnog Libana da se pomere ka severu.

Brzo "čišćenje" Irana će potrajati - mesecima

Rat protiv Irana ulazi u novu fazu. Sekretar Pentagona Pit Hegset otvoreno je saopštio da bi operacija mogla da traje između četiri i osam nedelja, naglašavajući da su Sjedinjene Države i Izrael tek na početku kampanje. Poruka je jasna: planirano „brzo čišćenje“ prerasta u operaciju koja može potrajati mesecima. (Više o ovome pročitajte OVDE)

Foto Tanjug/AP/Davoud Ghahrdar

Iran napao američku bazu u Erbilu

Iranska vojska saopštila je da je dronovima napala bazu u Erbilu, na severu Iraka u kojoj su raspoređene američke snage, javlja iranska agencija Tasnim.

Alijev podigao borbenu gotovost vojske

Predsednik Azerbejdžana naređuje oružanim snagama da budu u "najvišem stepenu borbene gotovosti".

Ilham Alijev, predsednik Azerbejdžana, sazvao je u četvrtak bezbednosni sastanak povodom navodnog napada dronom u regionu Nahčivan i u govoru izjavio da će "svaka neprijateljska sila osetiti punu moć naše ‘Gvozdene pesnice’". (Više o tome pročitajte OVDE)

Kina uvela zabranu: Rafinerijama naređeno da zaustave izvoz goriva

Kina je danas naložila najvećim domaćim rafinerijama da privremeno obustave izvoz dizela i benzina zbog eskalacije konflikta u Persijskom zalivu koji utiče na tranzit sirove nafte.

Više o tome čitajte OVDE.

Divljaju cene benzina u SAD: Trenutno na najvišem nivou u poslednjih 11 meseci

Cene benzina su skočile za dodatnih 5 centi po galonu u najnovijem očitavanju AAA, čime je prosečna cena u SAD dostigla 3,25 dolara po galonu, što je najviša prosečna cena u poslednjih 11 meseci.

Ovo povećanje od 26 centi po galonu od petka je reakcija na rat u Iranu i efikasno zatvaranje Ormuskog moreuza, ključnog kanala kroz koji prolazi 20% svetske nafte.

Cene benzina su takođe porasle nakon što je Iran pokrenuo odmazdne napade na naftna postrojenja svojih suseda bogatih naftom, kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Kuvajt i Saudijska Arabija, najveći svetski izvoznik nafte.

Više o tome čitajte OVDE.

Dim iznad Rijada

Očevici su prijavili da su videli dim u severnom delu glavnog grada Saudijske Arabije.

Nešto ranije, diplomatama i osoblju ambasada u diplomatskoj četvrti Rijada, Al Safarat, naređeno je da se sklone na bezbedno mesto zbog potencijalne pretnje.

Ovo je prvi prijavljeni incident u Rijadu danas.

Diplomate u Rijadu upozorene da ostanu na sigurnom zbog potencijalne pretnje

Diplomate i osoblje ambasada u diplomatskoj četvrti Rijada, prestonici Saudijske Arabije, danas su upozoreni da ostanu na sigurnom zbog potencijalne, ali neprecizirane pretnje, izjavile su četiri osobe sa direktnim saznanjima o tome.

One nisu iznele detalje, a Kancelarija za odnose sa medijima nije odgovorila na zahtev za komentar, prenosi Rojters.

Kapije diplomatske četvrti, kvarta na zapadnoj strani saudijske prestonice u kojem se nalazi većina stranih misija, bile su zatvorene danas popodne po lokalnom vremenu, rekli su dvojica od izvora.

Napadi SAD i Izraela na ciljeve u Iranu, uključujući Teheran, počeli su 28. februara i izazvali civilne žrtve, dok Iran uzvraća napadima na izraelskoj teritoriji i američke vojne mete u regionu.

U jednom od napada ubijen je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, a zemlja je proglasila 40 dana žalosti.

Indija: Potopljeni iranski brod vraćao se s naše vojne vežbe

Iranski ratni brod koji je juče potopila američka podmornica vraćao se sa velike međunarodne pomorske vežbe u Indiji, potvrdili su zvaničnici u Nju Delhiju.

Brod Iris Dena potonuo je u međunarodnim vodama kod obale Šri Lanke nakon američkog torpednog napada.

Više od 80 članova posade je poginulo u napadu, desetine se još uvek tragaju, a 32 osobe su spasile vlasti Šri Lanke.

Više o tome čitajte OVDE.

Iran do danas ispalio 7 raketa i 131 dron na UAE

UAE saopštio je da je Iran danas ispalio sedam balističkih raketa na njih, od kojih je jedna pala unutar zemlje.

Iran je danas takođe ispalio 131 dron, od kojih je samo šest pogodilo UAE. Ostali su presretnuti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Emirata.

Iran je ukupno ispalio 196 balističkih raketa na UAE, od kojih je 181 presretnuto, a 13 je palo u more. Dve su pogodile zemlju.

UAE su presreli 1.001 od 1.072 iranska drona koje je Iran ispalio na njih, saopštilo je njihovo Ministarstvo odbrane.

U napadima su poginule tri osobe - jedan Pakistanac, jedan Nepalac i jedan Bangladešanin. Devedeset četiri osobe su povređene.

Iran zapretio Evropskoj uniji zbog stava o napadima SAD i Izraela

Iran je zapretio državama članicama Evropske unije zbog njihovog stava o američko-izraelskim napadima na Iran.

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je za špansku televiziju TVE da će zemlje EU „pre ili kasnije platiti cenu“ ako ostanu neme na napade SAD i Izraela na Iran.

Nije izneo dodatne detalje o toj pretnji.

Bagaei je takođe ponovio ranije iranske tvrdnje da balistički projektil koji je NATO-ova protivvazdušna odbrana oborila dok je leteo ka turskom vazdušnom prostoru nije bio ispaljen iz Irana.

Iran napao Kurde u Iraku i lansirao nove porjektile na Izrael

Iranske snage su pokrenule operaciju protiv kurdskih grupa u njihovom poluautonomnom regionu na severu Iraka, dok je Iran istovremeno pokrenuo svoj 19. talas raketnih i bespilotnih napada na Izrael i američke mete na Bliskom istoku.

UAE: Jedna raketa i šest dronova pali na teritoriju zemlje

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da su jedna raketa i šest dronova pali na teritoriju zemlje.

Ranije je medijska kancelarija u Abu Dabiju objavila da je šest osoba povređeno od krhotina dronova koje su presreli sistemi protivvazdušne odbrane iznad Abu Dabija.

Iran: Napadnute baze „separatističkih grupa“ na zapadnoj granici

Iransko ministarstvo obaveštajnih službi potvrdilo je da su napadnute baze „separatističkih grupa“ koje su, kako tvrdi Teheran, nameravale da uđu u Iran preko zapadne granice.

U saopštenju koje prenose državni mediji navodi se da su te grupe pretrpele teške gubitke.

Iran demantovao napad na Azerbejdžan: Ne napadamo naše susedne zemlje

Iranski zamenik ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi demantovao je tvrdnje da je Iran napao Azerbejdžan, nakon što su vlasti te zemlje saopštile da su dve iranske bespilotne letelice pogodile njihovu autonomnu enklavu Nahčivan, uključujući zgradu aerodroma.

- Islamska Republika Iran nije napala Republiku Azerbejdžan - rekao je Garibabadi u izjavi koju prenosi iranska novinska agencija Tasnim.

- Mi ne napadamo naše susedne zemlje - dodao je.

IRCG: Pogodili smo aerodrom u Tev Avivu raketama sa bojevom glavom od jedne tone

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde tvrdi da je jutros lansirao balističke rakete sa eksplozivnim bojevim glavama od jedne tone na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu.

IRGC launched a Khorramshahr-4 missile with a 1-ton warhead toward Israel earlier today at dawn, claiming it penetrated 7 layers of air defense. pic.twitter.com/C4s0THqwcn — Current Report (@Currentreport1) March 5, 2026

Više o tome OVDE.

Irački Kurdi negiraju kopnenu invaziju na Iran

Nakon što je Foks njuz, pozivajući se na neimenovanog visokog američkog zvaničnika, sinoć objavio da su Kurdi iz severnog Iraka pokrenuli kopnenu invaziju na Iran, Kurdi su to demantovali.

- Ništa se neće desiti ove nedelje. Nije stvar u satima ili danima. Ne možemo se pomeriti dok se vazdušni prostor iznad nas ne očisti. Moramo da vidimo uništena skladišta oružja režima, inače bi to bilo samoubistvo - rekla je Hana Husein Jazdan Pana iz Kurdistanske partije slobode (PAK).

Više o tome čitajte OVDE.

Pogođena bolnica u Teheranu

Gandijeva bolnica u centru Teherana teško je oštećena u vazdušnim napadima koje su, prema iranskim izveštajima, izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael. Bolničke vlasti su saopštile da je specijalizovani centar za vantelesnu oplodnju gotovo potpuno uništen, preneo je "Press tv".

🚫🌟🕶️ | Nurses are transferring premature babies after an Israeli bombing of the children's ward at a hospital in Tehran.#Trending #Iran #Dubai #BREAKING pic.twitter.com/b3g1bFqcCz — The Reaction Hub (@thereactionhub_) March 5, 2026

U napadu je pogođena i obližnja stambena zgrada, dok su medicinski radnici hitno evakuisali novorođenčad iz inkubatora. Snimci objavljeni nakon napada prikazuju medicinsko osoblje kako premešta bebe u kola hitne pomoći, dok su pripadnici iranskog Crvenog polumeseca radili na njihovom izvlačenju iz oštećenih bolničkih prostorija. Portparol iranskog Ministarstva zdravlja Hosein Kermanpur rekao je da su pacijenti i medicinsko osoblje bili primorani da napuste bolnicu nakon eksplozija u njenoj blizini.

Španija kontrira Ruteu: Ministarka odbacuje tvrdnju o masovnoj podršci NATO saveznika ratu protiv Irana

Španska ministarka odbrane Margarita Robles oštro je danas odbacila tvrdnju generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea da postoji "široka podrška" članica saveza ratu koji američki predsednik Donald Tramp vodi protiv Irana.

- Španija ne deli njegovo mišljenje - rekla je Robles u intervjuu za španski radio Kadena ser.

Više o tome čitajte OVDE.

Evropske zemlje šalju pomorske snage da zaštite Kipar

Italija, Španija, Francuska i Holandija poslaće narednih dana pomorske snage da zaštite Kipar, izjavio je danas italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto u parlamentu.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas da ta zemlja planira da pošalje pomoć za vazdušnu odbranu zemljama Zaliva kao odgovor na iranske vazdušne napade, ističući zabrinutost za bezbednost italijanskih građana i vojnika, kao i za energetsku bezbednost regiona.

Katarsko ministarstvo unutrašnjih poslova: Nivo bezbednosne pretnje je visok, ostanite svi kod kuće

Katarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je u četvrtak da je nivo bezbednosne pretnje u zemlji visok i da svi treba da ostanu kod kuće, prema onome što je izvestio katarski kanal „Al Džazira“.

Dim kod američke vojne baze El-Udeid na periferiji Dohe

Al Udeid Airbase, Doha – Qatar… Iran targeted it again. 😂

This airbase is slowly turning into Noor Khan Airbase (Pakistan), where anyone can come, hit it, and leave. 😂 pic.twitter.com/vpuKC7HYJY — Mohit Gour (@mohit49870) March 5, 2026

Katarski PVO presreće iranske rakete​

Katarsko ministarstvo odbrane saopštilo je da njegova vojska radi na presretanju raketnog napada dok glasne eksplozije odjekuju Dohom, a dim se vidi iznad grada.

- Ministarstvo odbrane Države Katar objavljuje da je Država Katar bila izložena raketnom napadu - navodi se u saopštenju.

- Sistemi protivvazdušne odbrane presretaju raketni napad - dodaje se.

Detonacije u Dohi

Crni dim se diže posle detonacija.

Katar’ın Doha kentindeki El Udeyd Hava Üssü’nde bir isabet doğrulandı.



Kentte halka evden çıkmaları pencerelerden uzak durulması çağrısı yapıldı. pic.twitter.com/BPJS55J6Em — Odak TV (@OdakTV1) March 5, 2026

Serija eksplozija potresa Dohu

Dim se diže iznad katarske prestonice, nakon što su glasne eksplozije potresle katarsku grad.

Novinari su čuli nekoliko eksplozija širom grada, dok Teheran nastavlja svoju vazdušnu kampanju odmazde protiv svojih suseda u Zalivu nakon američkih i izraelskih napada na Iran.

Rusi se hitno oglasili o Iranu: Ovo je jedini način da se spreči destabilizacija

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je jedini način da se spreči dalja destabilizacija Bliskog istoka okončanje američkih i izraelskih napada na Iran.

- Jasno je da je jedini način da se spreči dalje klizanje regiona u ponor destabilizacije zaustavljanje agresije Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, koja je pokrenula lančanu reakciju patnje za Arape - navelo je to ministarstvo, prenosi RIA novosti.

Više o tome čitajte OVDE.

Iranska garda poručuje: Ormuski moreuz zatvoren samo za brodove iz SAD, Izraela i Evrope

Iranska Revolucionarna garda (IRCG) saopštila je danas da je Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svetskih pomorskih prolaza, u kojem je saobraćaj gotovo zamro od početka američko-izraelskog rata sa Iranom, zatvoren samo za brodove iz Sjedinjenih Američkih Država, Izraela, Evrope i drugih zapadnih saveznika.

Više o tome čitajte OVDE.

Lavrov: Male su šanse za dogovor o Bliskom istoku

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je da postoji šansa za postizanje sporazuma o bliskoistočnoj krizi, ali da je za sada mala.

- Još uvek postoji mala šansa da se ovo završi spoznajom uzaludnosti takvih budućih avantura i spoznajom neizbežnosti postizanja sporazuma koji su održivi, međusobno poštovani i zasnovani na principima nedeljivosti i bezbednosti. Uvek postoji šansa. Ali za sada je mala - rekao je Lavrov na okruglom stolu u ruskoj ambasadi, govoreći o ukrajinskom rešenju i širem regionalnom kontekstu, prenela je Ria novosti.

Eksplozije potresaju Teheran

Eksplozije su jutros ponovo odjeknule u Teheranu, ostavljajući mnoge stanovnike u neizvesnosti da li da ostanu ili beže, objavio je CNN.

- Bombardovanje je svuda - sever, jug, istok, zapad. Čini se da idu na sve i svašta - rekao je stanovnik koji je prethodnih dana pobegao iz grada sa suprugom.

Ranije ove nedelje pogođena je TV i radio antena u blizini njihove kuće, što je potreslo celo naselje.

Sada su se naselili u malom gradu blizu Damavanda, najvišeg vrha Irana, ali noći su im ispunjene zvukom borbenih aviona, iako udari još nisu stigli do njihove oblasti.

- Mnogo prijatelja i porodica je i dalje u Teheranu, jer ljudi misle da gde god da idete, nešto tamo će biti meta - rekao je jedan stanovnik.

MSP Azerbejdžana: Zadržavamo pravo da odgovorimo

Azerbejdžan je danas optužio Iran da je ispalio dva drona na njegovu teritoriju, pri čemu su dve osobe povređene i saopštio da je pozvao iranskog ambasadora na razgovor da bi mu uputio oštar protest.

Azerbejdžansko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je jedan dron pao na aerodrom u Nahčivanu, blizu granice sa Iranom, dok je drugi pao u blizini jedne škole, prenosi Rojters.

- Zahtevamo da Islamska Republika Iran što pre pruži jasno objašnjenje u vezi sa slučajem, sprovede odgovarajuću istragu i preduzme neophodne hitne mere kako bi se osiguralo da se takvi napadi ne ponove u budućnosti.

U saopštenju se osuđuju napadi, a od Irana se traži objašnjenje i navodi da Azerbejdžan zadržava pravo da preduzme "odgovarajuće mere odgovora".

Iranian Shahed drones have just struck Azerbaijan’s Nakhchivan Airport. pic.twitter.com/C3deCZgyMZ — Giorgi Revishvili (@revishvilig) March 5, 2026

- Zahtevamo da Islamska Republika Iran što pre pruži jasno objašnjenje u vezi sa slučajem, sprovede odgovarajuću istragu i preduzme neophodne hitne mere kako bi se osiguralo da se takvi napadi ne ponove u budućnosti.

- Azerbejdžanska strana zadržava pravo da preduzme odgovarajuće mere odmazde , navodi se u saopštenju Azerbejdžana.

Dramatičan trenutak udara na azerbejdžanski aerodrom

Projektili i dronovi koji su doleteli iz pravca Irana pali su danas na područje aerodroma u azerbejdžanskoj enklavi Nahčivan i u njegovoj okolini, potvrdio je za Rojters izvor blizak vladi Azerbejdžana.

Video of Iranian drone hitting the Nakhchivan airport in Azerbaijan. pic.twitter.com/hlLIC0MiZy — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) March 5, 2026

Više o tome čitajte OVDE.

Još jedan avion iz Dubaija sleteo u Beograd

Avion prevoznika ''Flaj Dubai'' iz Dubaija sleteo je danas u Beograd, objavljeno je na sajtu Aerodroma ''Nikola Tesla''.

Avion na letu FZ 1517 sleteo je na beogradski aerodrom u 9.57 časova, a trebalo je da sleti u 7.35 časova. Let "Flaj Dubai", koji je trebalo da stigne u Beograd danas oko 12.15 časova, je otkazan, navedeno je na sajtu aerodroma "Nikola Tesla".

Kako je navedeno, u pitanju je let FZ 1745. Kompanija ''Flaj Dubai'' do sada je organizovala tri leta od Dubaija do Beograda, a prvi avion koji je prevezao državljane Srbije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sleteo je u Beograd u utorak ujutro.

Izraelci objavili novi snimak: Ovako smo oborili iranski avion iznad Teherana

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su snimak obaranja iranskog aviona Jak-130 iznad Teherana juče od strane izraelskog lovca F-35I.

Ovaj incident je označio prvo obaranje pilotirane letelice od strane F-35 i prvi put za oko 40 godina da se izraelsko ratno vazduhoplovstvo uključilo u borbu u vazduhu sa pilotiranom letelicom.

Prema rečima portparola IDF-a, brigadnog generala Efija Defrina, iranska letelica je poletela sa teheranskog aerodroma Mehrabad „i predstavljala pretnju našim letelicama“.

The IDF releases footage showing the downing of an Iranian Yak-130 over Tehran yesterday by an Israeli Air Force F-35I fighter jet. pic.twitter.com/ErH8Fk6eKF — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 5, 2026

Lavrov otkrio pakleni plan na Bliskom Istoku: Ovo je glavni cilj Amerike i Izraela

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da je jedan od ciljeva američko-izraelskog napada da se unese razdor između zemalja regiona - između država Persijskog zaliva, između Irana i njegovih arapskih suseda.

Više o tome čitajte OVDE.

Rakete i dronovi lasirani iz Irana pali kod aerodroma u Azerbejdžanu

Rakete i dronovi koji su lansirani iz pravca Irana pali su jutros na teritoriju aerodroma u azerbejdžanskoj eksklavi Nahčivan i izazvale požar, rekao je za Rojters izvor blizak azerbejdžanskoj vladi.

Međunarodni aerodrom Nahčivan nalazi se na oko 10 kilometara od granice sa Iranom.

Nahčivan je politički autonomna eksklava Azerbejdžana bez izlaza na more, geografski odvojena od ostatka zemlje, a graniči se sa Jermenijom, Iranom i Turskom.

Iran tokom noći izveo niz napada na američke i izraelske ciljeve

Iran je tokom noći izveo niz napada na američke i izraelske ciljeve, dok Izrael nastavlja bombardovanje Teherana.

Iranska vojska lansirala je više dronova dugog dometa Araš prema rezervoarima za gorivo u vazduhoplovnoj bazi Ramat David u Izraelu, preneo je Skaj njuz.

Američki tanker za naftu pogođen je u severnom delu Persijskog zaliva i trenutno gori, saopštila je iranska državna novinska agencija Fars.

Islamska revolucionarna garda (IRGC) navela je da će kontrolisati prolaz kroz Ormuski moreuz tokom trajanja sukoba.

IRGC je takođe objavila da je 19. talas operacije "Pravo obećanje 4" počeo kombinovanom raketnom i dronskom akcijom protiv američkih i izraelskih položaja u regionu, prenosi iranski državni emiter "Press TV".

Te informacije još nisu nezavisno potvrđene.

Iranski general: Nije nas briga koliko će rat trajati

Iranski general Kiomars Hejdari izjavio je da Iran „neće odustati od ovog rata“ dok ne postigne svoje ciljeve i ne zada teške udarce Sjedinjenim Državama.

- Nije nam važno koliko će dana ovaj rat trajati - rekao je Hedždari, zamenik komandanta centralnog štaba Hatam al-Anbije, u saopštenju koje je prenela poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim.

Hedždari je podsetio na rat koji je Iran vodio 1980-ih.

- Doživeli smo osmogodišnji rat i završićemo ovaj rat tek kada postignemo svoje ciljeve i nateramo neprijatelja da zažali i izgubi svaku nadu zbog svog sramotnog čina - rekao je Hejdari.

Iran: Pogodili smo američki tanker u Persijskom zalivu

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je njena mornarica jutros pogodila američki tanker u severnom delu Persijskog zaliva.

U saopštenju se navodi da vojni i trgovački brodovi iz Sjedinjenih Država, Izraela i evropskih zemalja koje ih podržavaju „neće moći da prođu“ kroz to područje.

Pretnja brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz

- Ako ih uočimo, sigurno će biti pogođeni - saopštila je IRGC.

Dodali su da je Iran ranije upozorio da u ratnim vremenima ima pravo da kontroliše prolaz kroz Ormuski moreuz.

- Već smo rekli da će, na osnovu međunarodnih zakona i rezolucija, Islamska Republika Iran imati pravo da kontroliše prolaz kroz Ormuski moreuz u vreme rata - saopštila je IRGC, prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim.

IRGC says it carried out a missile strike on an American oil tanker in the northern Persian Gulf



Iran warns US, Israeli and European ships WILL NOT BE ALLOWED to transit the Strait of Hormuz during the war



UKMTO also reports an explosion involving a tanker near Kuwait pic.twitter.com/RRz0KDxI1n — RT (@RT_com) March 5, 2026

NATO bi mogao da aktivira odredbu o kolektivnoj odbrani protiv ĐIrana

Severnoatlantski savez bi mogao da primeni svoj član o kolektivnoj odbrani protiv Irana, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute u intervjuu za „Njuzmaks“.

- Pripremili smo se za ovo. Ono što sada radimo kao NATO jeste da osiguravamo zaštitu svakog centimetra teritorije NATO-a - istakao je Rute kao odgovor na pitanje o tome.

Više o tome čitajte OVDE.

SAD nastavljaju napade na iranske mobilne raketne lansere

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je da napori za "eliminisanje" iranskih kapaciteta za mobilne raketne lansere i dalje traju.

The effort to eliminate the Iranian regime's mobile missile launch capabilities continues. We are finding and destroying these threats with lethal precision. pic.twitter.com/AkGRYOjnOz — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 5, 2026

U saopštenju objavljenom na mreži X navedeno je da američke snage "pronalaze i uništavaju ove pretnje sa smrtonosnom preciznošću", preneo je CNN. Video snimak koji je objavio CENTCOM prikazuje niz udara američke vojske usmerenih na uništavanje mobilnih raketnih lansira, navedeno je u saopštenju.

Španija promenila stav o ratu na Bliskom istoku

Španija je pristala da sarađuje sa američkom vojskom u proteklih nekoliko sati, rekla je novinarima portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Ona je dodala da misli da je Španija glasno i jasno čula poruku američkog predsednika Donalda Trampa, prenosi NBC njuz.

Livit je rekla i da zna da američka vojska koordinira sa svojim kolegama u Španiji.

Grčke fregate hitno upućene ka Kipru

Grčka ratna mornarica hitno je uputila dve moderne fregate ka istočnom Mediteranu nakon iranskog napada dronovima u regionu, dok raste strah od širenja sukoba na čitav prostor Bliskog istoka. Prema dostupnim informacijama, fregate „Kimon“ i „Psara“ krenule su ka području Kipra kako bi pojačale bezbednosno prisustvo i pratile razvoj situacije nakon eskalacije između Irana i zapadnih snaga.

Ovaj potez Atine dolazi u trenutku kada više država NATO-a povećava vojnu pripravnost u istočnom Mediteranu zbog mogućnosti novih udara dronovima i raketama.

Grčke fregate opremljene su naprednim sistemima protivvazdušne i protivbrodske odbrane i smatraju se ključnim elementom zaštite pomorskih ruta u regionu, posebno oko Kipra i Levantskog basena.

Slanje ratnih brodova tumači se kao signal da evropske zemlje pomno prate situaciju i pripremaju se za eventualnu širu destabilizaciju regiona.

Katarski lovci oborili iranske bombardere pre napada na američku bazu​

Iranski bombarderi bili su "dva minuta" udaljeni od napada na američku vazduhoplovnu bazu Al-Udeid i katarsko postrojenje Ras Lafan pre nego što su ih katarski avioni oborili u svojoj prvoj borbenoj misiji, saopštili su izvori upoznati sa operacijom.

Dva iranska taktička bombardera Su-24 poslata su ka bazama u ponedeljak ujutru, noseći bombe i navođenu municiju, dok su pokušavala da izbegnu radarsko otkrivanje leteći na visini od 24 metra, preneo je CNN.

Više o tome čitajte OVDE.

Ubijen visoki zvaničnik Hamasa

Libanski državni mediji javljaju da je u izraelskom napadu tokom noći ubijen zvaničnik Hamasa, što je prvo prijavljeno ciljano ubistvo člana terorističke grupe otkako su američko-izraelski napadi na Iran pokrenuli regionalni rat.

"Vasim Atalah el-Ali i njegova supruga ubijeni su kada je neprijateljski dron ciljao njihovu kuću u Bedaviju, palestinskom kampu u blizini Tripolija, u napadu pred zoru", javlja Nacionalna novinska agencija (NNA), opisujući čoveka kao visokog zvaničnika Hamasa.

Do sad najopasnija pretnja Irana

Iran bi mogao da gađa izraelski nuklearni kompleks u Dimoni u Izraelu, ukoliko Izrael i Sjedinjene Američke Države pokušaju da promene vlast u Islamskoj Republici, objavila je iranska novinska agencija ISNA, pozivajući se na iranskog vojnog zvaničnika.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. marta, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu. Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Drama na aerodromu u Omanu

Prvi čarter let britanske vlade za prevoz Britanaca kući navodno nije poleteo iz Omana u sredu uveče kako je planirano. Navodno su prestravljeni putnici lupali prozore i imali napade panike dok su bespomoćno sedeli u avionu na pisti.

Trebalo je da poleti iz glavnog grada Muskata u sredu uveče, ali nije mogao "zbog isteka radnog vremena pilota", piše DailyMail.

Nije jasno zašto čarter let nije poleteo, jer su drugi komercijalni letovi poletali iz regiona.

"Bilo je totalno s*****. Zatim su nas autobusom odveli do aviona, ali smo morali da ostanemo u njemu oko sat i po. Nije bilo prisutnog konzularnog osoblja sa strane aerodroma. Samo su nas ostavili. Ljudi su postali veoma uznemireni, lupali su po prozorima, imali napade panike", rekao je jedan od putnika za SkyNews.

Let će navodno poleteti u četvrtak.

IRGC je najavio 19. talas operacija protiv američkih i izraelskih ciljeva

Iranske snage su pre nekoliko sati napale američke i izraelske ciljeve na Bliskom istoku, saopštila je IRGC .

- Devetnaest talas operacije „Pravo obećanje 4“ počeo je snažnim eksplozijama, sveobuhvatnom operacijom raketa i bespilotnih letelica protiv položaja američko-cionističkog neprijatelja duboko u Izraelu i na američkim terorističkim bazama u regionu - navodi se u saopštenju korpusa IRGCG-a .

IDF: Pokrenut novi talas vazdušnih napada na Teheran

Izraelske odbrambene snage pokrenule su novi talas vazdušnih napada na mete iranskog režima u Teheranu, saopštila je IDF.

Očekuje se da će dodatni detalji biti objavljeni kasnije.

U sredu uveče, IRGC je objavio da je pogodio aerodrom Ben Gurion i zgradu izraelskog Ministarstva odbrane u Tel Avivu hipersoničnim raketama i dronovima.

Makron pozvao Netanjahua da ne počinje kopnenu ofanzivu u Libanu

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da ne započinje kopnenu ofanzivu protiv Hezbolaha u Libanu.

"Važno je da se strane vrate sporazumu o prekidu vatre", rekao je Makron u telefonskom razgovoru, objavljeno je na njegovom nalogu na mreži X.

Makron je razgovarao i sa libanskim predsednikom Žozefom Aunaom i premijerom Navafom Salamom i naglasio "potrebu da Hezbolah odmah prekine napade na Izrael i šire".

Naglasio je da "ova strategija eskalacije predstavlja veliku grešku koja ugrožava ceo region".

"Francuska će nastaviti, sa svojim partnerima, da podržava napore Libanskih oružanih snaga, kako bi mogle u potpunosti da preuzmu svoje misije suvereniteta i okončaju pretnju koju predstavlja Hezbolah", napisao je Makron na mreži X.

Bela kuća: Moramo da sačekamo i vidimo ko će naslediti ajatolaha Hameija

Portparol Bele kuće Kerolajn Levit izjavila je da mora da se sačeka da bi se videlo ko će naslediti vrhovnog verskog vođu Irana ajatolaha Alija Hamneija, nakon izveštaja Njujork tajmsa da versko rukovodstvo Irana razmatra da proglasi Modžtaba Hamneija za naslednika svog oca.

Livit je rekla da je videla izveštaje, ali da se mora "sačekati i videti" ko će naslediti ajatolu Alija Hamneija, prenosi Rojters.

Poluzvanična iranska novinska agencija Mehr njuz prenela je da je Hamneijev sin živ i zdrav nakon smrtonosnih udara SAD i Izraela u kojima je ubijen njegov otac i drugi članovi porodice, uključujući njegovu suprugu.

Iranski mediji preneli su juče da Modžtab Hamnei "nadgleda pitanja" u vezi sa porodicama poginulih, upravlja poslovima i pruža konsultacije o pitanjima od nacionalnog značaja.

Bela kuća: Španija pristala da sarađuje sa američkom vojskom

Španija je pristala da sarađuje sa američkom vojskom u proteklih nekoliko sati, rekla je novinarima portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Ona je dodala da misli da je Španija glasno i jasno čula poruku američkog predsednika Donalda Trampa, prenosi NBC njuz. Livit je rekla i da zna da američka vojska koordinira sa svojim kolegama u Španiji.

Španija je ranije odbila da dozvoli SAD da koriste španske baze za pokretanje vojnih operacija protiv Irana, što je juče izazvalo oštre pretnje Trampa da će prekinuti svu trgovinu sa Španijom.

Španski premijer je u obraćanju naciji poručio da je stav te zemlje jasan i da je ona za mir, kao i da Španija neće biti "saučesnik u nečemu što je loše za svet", niti će podržati trenutni rat na Bliskom istoku "iz straha od odmazde".

Katar evakuiše stanovnike blizu američke ambasade u Dohi

Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara započelo je evakuaciju stanovnika koji žive u blizini američke ambasade u Dohi kao privremenu meru predostrožnosti. Resorno ministarstvo je navelo da je evakuisanim stanovnicima obezbeđen odgovarajući smeštaj kao deo neophodnih preventivnih mera, objavljeno je u saopštenju na mreži X, preneo je BBC. Ta odluka usledila je nakon što su ove nedelje američke ambasade u Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu, kao i američki konzulat u Dubaiju, bili meta napada dronovima. Stejt department je izdao upozorenje američkim građanima da odmah napuste Bliski istok, uprkos tome što su mnogi letovi iz regiona otkazani ili obustavljeni. Američka vlada pokušava da obezbedi čarter letove za svoje građane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji i Jordanu, dok se ljudima koji su zaglavljeni na drugim lokacijama pomaže da rezervišu mesta na komercijalnim letovima. Prema rečima zvaničnika Stejt departmenta, od 28. februara oko 17.500 američkih građana vratilo se sa Bliskog istoka.

Više od 1.000 civilnih žrtava u Iranu od početka sukoba

Zemlje širom Bliskog istoka, uključujući Liban, Iran i Ujedinjene Arapske Emirate, sve više osećaju posledice aktuelnog sukoba. Američka novinska agencija "Human Rights Activists" navodi da je u Iranu, zaključno sa 3. martom, od početka rata zabeleženo više od 1.000 poginulih civila, dok se ispituje još stotine prijavljenih smrtnih slučajeva, preneo je BBC. Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. marta, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

