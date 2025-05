PRVI PUT "TO SMO MI": Premijerno izvođenje predstave u režiji Olje Đorđević na sceni u Gračanici

NA repertoaru Narodnog Pozorišta Priština ( sa sedištem u Gračanici) uskoro novi naslov: predstava "To smo mi" (u režiji Olje Đorđević) prvi put će se naći pred publikom 28. maja u Gračanici, a dan kasnije i u Domu kulture "Trepča" u Zvečanu.

foto NP Priština sa sedištem u Gračanici

- Šestoro ljudi na sceni su tu kao glumci, ali i kao roditelji, deca, braća, sestre, unuci, studenti, prijatelji, ljudi sa pričama koje odišu toplinom, koje diraju i bole. Njihove kutije uspomena su otvorene i oni ih, nesebično, čista srca dele - kaže rediteljka Olja Đorđević. - Dele pitanja kojima smo se bavili. Gde je dom, ako studiraš na fakultetu koji je izmešten i radiš u pozorištu sa dugogodišnjim privremenim sedištem? Da li si i dalje deo grada koji je tvoj, a u kome te više nema? Kako se živi s predrasudama koje ne biraš? Zbog čega san teško dolazi? Šta smo čekali, a šta dočekali? Šta sad čekamo? Da li je život samo čekanje? Da li se na scenu izađe da bi se ispričala priča ili da bi progovorila sopstvena tišina? Šta ostaje, kad vreme neumitno prođe? Šta ostaje na kraju ovog procesa? Ostaje ljubav.

Kako objašnjava Đorđevićeva, to je ljubav koju dele jedni s drugima na sceni, ljubav prema glumi, pozorištu, svojim porodicama, životu i Kosovu. Ostaje šestoro glumaca koji stoje pred vama, kao pred ogledalom.

- "To smo mi" nije samo naslov, nije samo priča. To su dani provedeni zajedno, u pokušaju da razumemo ko smo. To je buduće sećanje. Trenutak koji je potrajao. I nestao čim se svetlo na sceni ugasilo - istakla je rediteljka Olja Đorđević, koja potpisuje i dramaturgiju i dizajn svetla.

U predstavi igraju Ivana Kovačević, Jelena Orlović, Tamara Tomanović, Nikola Đorđević, Đorđe Velimirović i Ivan Ćirić.

Scenografiju je uradio Goran Stojčetović, kostim Milica Grbić Komazec, a scenski pokret je rešio Andreja Kulešević. Muzika je delo Irene Popović Dragović.