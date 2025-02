PREMINUO ČUVENI HOLIVUDSKI GLUMAC: Sa Edi Marfijem glumio u kultnom filmu

REPER i holivudski filmski glumac Džin Alen ((Gene Allen) preminuo je u 63. godini. Zvezda, čije je srednje ime bilo „Groove“, iznenada je preminuo kod kuće, ostavljajući svoju porodicu u šoku, prema navodima.

Foto: Pixabay

Porodica je takođe izjavila za TMZ da je Džin preminuo u sredu.

Džin Alen se pojavio u više filmova, uključujući komediju House Party (1990) i njen nastavak, kao i biografski film o Tini Tarner What's Love Got to Do With It? (1993), u kojem je glavnu ulogu igrala Anđela Baset.

Takođe je imao malu ulogu kao "ulični fotograf" u filmu Boomerang(1992), gde su glumili Edi Marfi, Robin Givens i Hale Beri.

Nakon filmske karijere, Alen se bavio radio emisijama i snimanjem glasovnih reklama.

Njegov poslednji Instagram post, objavljen pre četiri dana, prikazuje ga kako peva s mikrofonom na zabavi uz reči: "I ain’t playin’’."

Alen, koji je takođe bio poznat pod imenom Judžin Alen (Eugene Allen), bio je član hip-hop grupe iz 1980-ih Groove B. Chill, zajedno sa Darilom „Chill“ Mičelom.

Smatran je „pionirom hip-hopa“, a svoju karijeru započeo je u Bronksu.

Alen je bio u procesu završavanja rada na EP-ju pod nazivom Bring Back The Party.

Takođe je imao zakazan nastup 15. februara, koji je promovisao na Instagramu uz poruku: „2025 dolazi u velikom stilu.“

(Srbija Danas)