O UMETNOSTI I UMETNICIMA: Dom kulture Gračanica u saradnji sa Udruženjem građana organizuje filmski festival

TRI predstave 58. Bitefa večeras u istom terminu, u Bitef teatru , Beogradskom dramskom pozorištu i Ciglani: "reprizno" izdanje hrvatskog ostvarenja This is my truth, tell me yours (zagrebački Centar za dramsku umjetnost i Mesno gledališče Ljubljana) koje je sinoć već "premijerno" izvedeno, festivalska publika na Crvenom krstu gledaće slovenačku "Pukotinu", u režiji Jana Krmelja., a predstavu "Palmasola - zatvorsko selo" (u režiji Kristofa frika) u Klubu ljubitelja teške industrije.