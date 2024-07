"SPECIJALNI ERNEST" ZA LAUŠEVIĆA: U Somboru počeo šesti Somborski filmski festival

Dodelom nagrade "Specijalni Ernest", koja je posthumno pripala Žarku Lauševiću i filmovima "Još jedan dan" Radivoja Bukvića i "Ruski konzul" Miroslava Terzića sinoć je počeo šesti Somborski filmski festival, u organizaciju Kulturnog centra "Laza Kostić".

foto:J.L.

Priznanje koje nosi ime Ernesta Bošnjaka, pionira kinematografije na ovim prostorima koji je 1906. doneo prvu filmsku kameru u Sombor a potom i osnovao bioskop, a dodeljuje se za izuzetan doprinos filmu, u ime barda našeg glumišta primila je supruga Anita.

Dirljivim rečima o Žarku Lauševiću, Radoslav Zelenović, dugogodišnji dirketor Jugoslovenske kinoteke, podsetio je na život i rad velikog umetnika.

-Glumci poput Lauša, koji je od prvih kadrova na filmu naprečac osvojio publiku, do svoje odjavne špice ostaje voljen, cenjen, poštovan i čovek koji jako nedostaje. U njegovom slučaju ponekad niste morali da se setite naslova filma, dovoljno je bilo da se setite lika koji je tumačio i da znate o kom filmu se radi. Igrao je u sedamdesetak što igranih filmova, što TV filmova i tumačio je najneverovatnije različite likove, koji su se svi svrstali u jednu ulogu, koja je nosila Laušev pečat. Od Šilje do Aćima Katića, od Hasanage do Miloša Obilića, od Kneza Mihaila Obrenovića do Đorđa Karađorđevića, od Savamale i Direktnog prenosa do 13. jula, od Kanjoša Macedonovića do Svetog Save… Od malih uloga Jagode u grlu i Lepote poroka, napravio je uloge koje se pamte…. – istakao je Radoslav Zelenović.

Zavesu festivala podigao je rediteljski debi Raše Bukvića "Još jedan dan", koji je premijerno prikazan na FEST-u a sada i pred publikom u njegovom rodnom Somboru. Potom je na velikom platnu prikazan "Ruski konzul", po romanu Vuka Draškovića sa briljijantnim Lauševićem u naslovnoj ulozi.

Somborci i njihovi gosti do 14. jula moći će da pogledaju filmove "Živi i zdravi" Ivana Marinovića, "Radnička klasa odlazi u pakao" reditelja Mladena Đorđevića, "Za danas toliko" Marka Đorđevića i "Jorgovani" Siniše Cvetića.

-Ove godine smo izabrali filmove koji su regionalno zanimljivi i u fokus ubacuju, pogotovo u Programu mladih autora, priču o mladima. Zbog toga je i slogan festivala "Nije lako kad si mlad" - kaže selektor Dejan Dabić.

U programu mladih autora su bosanskohercegovački "Ekskurzija" Une Gunjak, hrvatski film "Pelikan" Filipa Herakovića, kao i "Videoteka" Luke Bursaća.

O najboljim ostvarenjima ovogodišnje filmske smotre odlučivaće žiri Glavnog takmičarskog programa - Vesna Čipčić, Radovan Vujović i Ana Marija Rosi, i Programa mladih autora - Ljubomir Bulajić, Pavle Mensur i Stefan Vukić.

Osim bogatog filmskog programa, Somborski filmski festival ima i prateći program „Espreso u 11” u čijem fokusu će biti filmsko izdavaštvo. Tako će danas biti održana promocija filmskog izdavaštva Filmskog centra Srbije a fokus razgovora biće na knjizi Nedeljka Kovačića „Partizanski vestern Žike Mitrovića”. Istog dana, u Svečanoj sali Županije biće održana promocija knjige Nemanje Sarača „Kako sam otkrio Ameriku” (Biografija Lazara Rajića Rokvuda) u izdanju Kulturnog centra „Laza Kostić”.O knjizi će govoriti Radoslav Zelenović, holivudska zvezda Džon Savadž, Lazar Rokvud i Nemanja Sarač.