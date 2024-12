JOVANA VUKOJEVIĆ I MILOŠ ANĐELKOVIĆ ZA "NOVOSTI": LJubav i rad, a sujetu ostavite u nekoj kutiji (FOTO)

VODITELjSKI i urednički par Jovana Vukojević i Miloš Anđelković vode nas kroz jutarnji program "Otvori oči" na TV Newsmax Balkans i gledaocima predstavljaju aktuelna dešavanja, uz analizu eminentnih stručnjaka i renomiranih gostiju. Nude uvid u aktuelna pitanja, uz kvalitetne analize i inspirativne priče dopisnika i reportera, koji se uvek nalaze "na pravom mestu u pravo vreme".

Foto: Milena Đorđević/Newsmax Balkans

- Verujem da će novinarstvo ipak spasiti svet, a da će televizija kao medij uprkos ekspanziji društvenih mreža, opstati - ističe Jovana na početku razgovora za "TV novosti", a Miloš dodaje da je druženje sa publikom u jutarnjim satima još jedan izazov za njega.

- Samo treba otvoriti oči, i to dobro. Volim svoj posao i jedva čekam da se uključe svetla reflektora i da sve što smo pripremli Jovana i ja na najbolji način saopštimo gledaocima. Da otvore oči, da bolje vide, da više znaju. Foto: Milena Đorđević/Newsmax Balkans

*Tokom tri i po sata, koliko uživo provedete pred kamerama, brzo se smenjuju informacije, teme i gosti iz različitih oblasti. Kako reagujete u neočekivanim situacijama?

JOVANA: Ovo je najduži format koji sam do sada radila tokom petnaestogodišnje karijere. Tri i po sata živog programa, desetak gostiju u studiju, isto toliko različitih tema jeste nešto što zahteva pre svega koncentraciju. Sa druge strane, "uhvatila" sam sebe da uživam, vreme mi brzo prođe, sa Milošem sam se "poklopila", na prvu i to je jako važno za celokupan utisak i atmosferu. Nepredviđene situacije nadomestimo pre svega velikim iskustvom, a i kad je dvoje u studiju, lakše se sve premosti.

MILOŠ: Tri i po sata programa uživo zahteva ozbiljnu pripremu i odgovornost, kako zbog tema o kojima pričate, tako i zbog gostiju i gledalaca. Neočekivanih situacija uvek ima, samo je pitanje kako ćemo odreagovati u trenutku. Da trenutak bude lakši, tu je Jovana koja kao dobra koleginica uvek pomogne kad zatreba. Lako je prevazići izazovne i nekad ne baš lake situacije uz vedar Jovanin duh.

*Razgovarali ste sa brojnim sagovornicima iz najrazličitijih oblasti. Učestvujete li u uređivanju emisija? Da li je poželjno da voditelj ima novinarsko iskustvo?

JOVANA: Prošla sam sve stepenike, od novinara sa velikim terenskim iskustvom, stigla sam do urednika. Paralelno sa tim, radila sam i kao voditelj i to je najbolja kombinacija kada pripremate emisiju i birate teme i "šlag na torti" je da uđete u studio. Tako se postiže prirodnost, vidi se da je to nešto što vas zanima, na čemu ste radili.

MILOŠ: Ne možete da budete dobar voditelj ukoliko niste pre svega novinar koji ume da prepozna temu i da na nju novinarski odgovori. Zajedničkim snagama sa urednicima jutarnjeg programa "Otvori oči", učestvujemo u kreiranju i uređivanju emisije. Uspeh emisije je uspeh svih nas, jer svako na svoj način doprinosi da zadatoj temi odgovorimo na pravi način.

*Da li ste jutarnji tip ili spadate u ljude koji ne progovaraju pre prve kafe?

JOVANA: Ne, nisam jutarnji tip i po tome sam poznata u porodici i među prijateljima. Međutim, moram da se pohvalim da se lako budim i da ovaj termin i te kako ima prednosti kada shvatite da ste u 10 ujutru "završili" posao i imate ceo dan pre sobom. Posle male dremke, podrazumeva se (smeh).

MILOŠ: Teško "otvaram oči" u četiri ujutru i još uvek se navikavam, ali uz jaku kafu i želju da nam emisija bude uspešna, razbudim se do početka emitovanja u šest sati i tridedeset minuta. Adrenalin odradi svoje, uz trenutke neizbežne krize u toku programa, ali kad emisiju vodite u paru, znate da je koleginica uvek tu da preuzme reč ukoliko vam je "upitna" koncentracija.

*Uvek ste nasmejani i dobro raspoloženi u programu, kako održavate dobru energiju kad imate loš dan?

JOVANA: Jutarnji program važi za najzahtevniji i najkompleksniji format. U okviru jutarnjeg prisutne su po malo sve televizijske forme. Saglasna sam da oni koji rade jutarnji program treba da budu i najspremniji u novinarskom smislu, mi jesmo zasigurno, ali bojim se da je trenutna "eksplozija" televizija dovela i do lošijeg kadra i gubitka kvaliteta u svakom smislu, što mi je izrazito žao.

MILOŠ: Posao voditelja, osim dobre informisanosti i pripreme za razgovor, podrazumeva i mnogo drugih veština kojima morate da vladate. Meri vam se svaki pokret, pogled, izgovorena reč, lapsus, pad koncentracije. U "neku ruku" smo i glumci, jer i kad nam ne odgovara neka tema ili sagovornik, moramo da budemo pristojni, raspoloženi i nasmejani, iako nam možda nije do toga, ali nas dvoje i "loš" dan pretvorimo u dobar dan. Foto: Milena Đorđević/Newsmax Balkans

*Kažu kolege da su voditelji jutarnjeg programa najinformisaniji novinari. Da li se saglasni sa ovom konstatacijom?

MILOŠ: Svako ko radi u medijima vrlo dobro zna da sve važne teme i odgovori nastaju u jutarnjem programu. Iz njega sve počinje, a u danu se kroz ostale formate nastavlja. Morate da pratite sve aktuelne teme, i unutrašnju i spoljnu politiku, pa zato i ne čudi da nas smatraju najinformisanijim kolegama.

*Koliko je neposrednost u vođenju programa, važna za dobijanje simpatija gledalaca?

JOVANA: Neposrednost je moje drugo ime, drugačije i ne umem. Profesionalno, ali blisko i toplo. Dati deo sebe. Gledaoce ne možete slagati. Ako prepoznaju da ste autentični, prihvatiće vas.

MILOŠ: Autentičnost, originalnost i prirodnost su nešto što je uvek na ceni i što se uvek prepozna, koliko god da nam danas nameću jednoličnost i bezličnost. Verujem da gledaoci prepoznaju prave vrednosti i da zbog toga ostaju verni nama i našim kolegama koje se trude da budu upravo takvi.

*Šta je najlepše, a šta najteže u vašem poslu?

JOVANA: Najlepše je jer dopirete do ljudi, otvarate teme, postavljate važna pitanja, upoznajemo različite ljude, a najteže je kada su te teme tužne, tragične, kada ste "bespomoćni".

MILOŠ: Kreativnost, želja da dođete do istine i pravog odgovora i na taj način inicirate ili promenite nešto u društvu, za dobro svih nas. Manje lepe stvari su one koje morate da pređete da biste to ostvarili, takođe stres, koji je neizbežan.

*Čije savete i sugestije uvažavate?

JOVANA: Saveti i sugestije su uvek dobrodošli. Oduvek sam volela dobro da se ispričam sa starijim kolegama, i to je dragoceno, a privatno - suprug je najveći sudija.

MILOŠ: Svih dobronamernih ljudi čije iskustvo, znanje i ličnost poštujem. Njih uvažavam i vrlo rado usvajam savete. Nažalost, malo je takvih danas u medijima, ali imao sam sreću da u timu jutarnjeg programa zaista imam dobre saradnike, pa je lako prihvatiti svaku njihovu sugestiju. Foto: Milena Đorđević/Newsmax Balkans

*Koliko lepota donosi prednosti u ovom poslu?

JOVANA: Lepota je, kao i u svakom drugom segmentu života dobrodošla, ali sama po sebi nedovoljna, pa je tako i u ovom poslu.

MILOŠ: Lepota je samo jedan deo našeg posla koji nije zanemarljiv. Privući ćete gledaoca, ali ne i zadržati ako nemate prijatnu i dobru energiju, ne zračite jednostavnošću, harizmom i elokvencijom.

*Kako i čime se izdvojiti iz mase TV lica?

JOVANA: Biti svoj, siguran, uvek dobro pripremljen. Pokazati da znaš o čemu pričaš i dati uvek deo sebe.

MILOŠ: Svedočimo da svako danas može da bude "novinar" i "voditelj". Mnogo je medija i mnogo različitih ljudi. Verujem da se kvalitet uvek prepoznaje i da se "stara škola" novinarstva ceni i nagrađuje i da će se vrlo brzo gledaoci zasititi gluposti i neukosti koja je sveprisutna. Foto: Milena Đorđević/Newsmax Balkans

*Koji su vaši saveti za mlade ljude koji žele da uđu u svet novinarstva?

JOVANA: Da dobro razmisle, jer je ovo jedan veoma zahtevan posao koji uzima i troši i koji može da se radi samo ako je u pitanju ogromna ljubav i spremnost na mnoga odricanja. Takođe, sujetu ostavite u nekoj kutiji na tavanu.

MILOŠ: Iako mnogi misle da je posao voditelja lak jer "sednete ispred kamere i nešto pričate", nije tako. Da biste "nešto" pričali morate da se dobro pripremite za razgovor i budete sigurni u ono što izgovarate. Savet mladima je da ih želja za popularnošću ne zanese, već da svoju energiju usmere na suštinu ovog posla, a to je da dođu do pravog odgovora i istine.

*Koji su vaši hobiji, čime ispunjavate vreme van obaveza?

JOVANA: Deca me okupiraju najviše, volim duge šetnje, a pre mesec dana počela sam da učim španski jezik.

MILOŠ: Ovaj posao vam ne ostavlja mnogo prostora za privatan život jer ste novinar 24 sata sedam dana u nedelji. I kada niste na poslu, na poslu ste. Dok stižu notifikacije sa različitih portala, u slobodno vreme volim da pogledam dobar film, pročitam dobru knjigu, odem u pozorište, otputujem, zalivam i negujem cveće, kuvam, družim se sa dragim ljudima i "spržim" karticu na kvalitetnu garderobu i neodoljive parfeme.