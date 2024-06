TIJANA JEVTIĆ I STEFAN BENDIĆ ZA "NOVOSTI": Vreme provedeno uz sport nikada nije "bačeno" (FOTO)

FUDBAL je jedan od sportova koji se prati i radi sa posebnim entuzijazmom, jer šta god pričali, on je zaista neprikosnoven. Meni je zadovoljstvo da radim sve one događaje gde imamo predstavnike i gde nam je uvek cilj visok plasman.

- S obzirom na to da sam čovek iz tenisa, tenis je sport sa kojim sam na mnoge načine povezan. Od šeste godine igram, skoro dve decenije sudim tenis, povremeno radim i neke poslove za Asocijaciju teniskih profesionalaca (ATP). Osnovni moj zadatak na Radio-televiziji Srbije je posao u okviru tenisa, ali sam uz fudbal odrastao. Ako bih merio koji sport više gledam na televiziji, definitivno bi to bilo ili jednako provedeno vreme ili možda vreme u korist fudbala. Foto: Gordan Jović RTS

U sportskom duhu i raspoloženju, ovako za "TV novosti" govore popularni TV novinari i voditelji Radio-televizije Srbije, ali i domaćini specijalne emisije "Svi igraju, fudbal pobeđuje", posvećene Evropskom prvenstvu u fudbalu 2024. u Nemačkoj, Tijana Jevtić i Stefan Bendić. Omiljeni sportski dvojac, iz beogradskih studija RTS svake večeri oko 23 sata na Prvom programu, uz kompletnu novinarsku ekipu Sportske redakcije, od 14. juna, analizira utakmice i taktike reprezentacije Srbije, ali i ostalih timova. Emisija ima i javljanja sa lica mesta, prenosi i atmosferu sa ulica nemačkih gradova, kao i takozvanih fan zona u kojima su navijači iz cele Evrope. Tako će biti sve do 14. jula, kada je veliko finale, koje će se odigrati na Olimpijskom stadionu u Berlinu.

- Privilegije su što ste na mestima i događajima na kojima malo ljudi ima priliku da bude. Skoro sam razmišljala o tome koliko sam utakmica i prvenstava prošla, i to je jedna ozbiljna brojka. To je i privilegija da budete deo velikih događaja koji obeležavaju svaki sport. Drugi deo je da ste pod stalnim pritiskom, misleći koji je najbolji način da nešto prenesete javnosti, a da se protumači na pravi način - ističe Tijana, a Stefan dodaje još jednu draž sportskog novinarstva.

*Gledamo vas u specijalnoj emisiji "Svi igraju, fudbal pobeđuje". Šta sve možemo da očekujemo do kraja prvenstva. Da li će biti nekog iznenađenja za gledaoce?

TIJANA: Standarde smo već postavili. Iznenađenje smo napravili sa studijom, koji je prvi put predstavljen ne samo kod nas, nego i u ovom delu Balkana. Naime, ovo su nove tehnologije koje donosi novo vreme, a prema odjecima iz javnosti, svi su pozitivno iznenađeni. Do kraja prvenstva idemo u istom ritmu i postavljamo nove zadatke za nove šampionate.

STEFAN: Do kraja može biti svašta od iznenađenja i što se tiče fudbala na terenu u Nemačkoj i u našem studiju. Gledaoci mogu da očekuju tehnološke novine, koje nismo iskoristili u prvih nekoliko dana emitovanja naše emisije, kao i zanimljivih i drugačijih priloga sa lica mesta, koje šalju naše kolege. Čitav tim, na čelu sa glavnim urednicima emisije Zoranom Markovićem i Predragom Peđom Milinkovićem, Tijana i ja, kolege na terenu, daćemo sve od sebe da svakog dana iznenađujemo našu publiku.

*Koga biste posebno voleli da ugostite u studiju, kao komentatora neke utakmice?

TIJANA: Tokom karijere bila sam u prilici da razgovaram sa mnogim značajnim ličnostima iz fudbala. Svaki gost mi je značajan i uvek želim da imam za sagovornika nekog ko je deo aktuelnog događaja, a naročito bih sada volela da ugostim selektora Dragana Stojkovića Piksija, kakav god da rezultat napravi Srbija.

STEFAN: Voleo bih da u studiju ugostimo Novaka Đokovića i Nikolu Jokića, da čujemo kako najbolji sportisti u svom sportu razumeju fudbal, taktiku, veličinu i sve što ide uz fudbal. Takođe, voleo bih da vidim naše sportiste koji su doskoro igrali za našu reprezentaciju - Aleksandra Kolarova, Nemanju Vidića, Nemanju Matića.

*Ko je "kumovao" nazivu ovog sportskog projekta. On je na neki način provokativan i simboličan. Šta je njegova prava poruka?

TIJANA: Poruka emisije je takva da svako može da je protumači na svoj način, osnova je da, šta god bude rezultat, ta fudbalska igra i sve ono što donosi bude u prvom planu.

STEFAN: Poruka je da srpski tim i fudbalsko prvenstvo Evrope su u centru pažnje. Jer se fudbal igra svuda u Evropi, kao i na svakoj tački zemaljske kugle.

*Kakva je bila atmosfera u studiju kada je naša reprezentacija igrala sa Englezima? Kakva su očekivanja bila pre utakmice, a kako je to izgledalo na kraju?

TIJANA: Povratak Srbije posle 24 godine na Evropsko prvenstvo svakako je dao posebnu draž prvoj utakmici sa Engleskom. Prepun studio gostiju, prirodno uzbuđenje, iščekivanje povoljnog rezultata, ali bez velike euforije.

STEFAN: Pokazalo se sve kao dobro, upravo takav pristup dao nam je i finu završnicu. Nismo bili razočarani, baš suprotno. Zadovoljstvo je bilo raditi, a podatak da je 1,6 miliona ljudi gledalo, znači da radimo pravu stvar.

*Ko je vatreniji navijač - Tijana ili Stefan?

*Decenijama ste oboje u sportskom novinarstvu. Bili ste primer mlađim kolegama da kasnije krenu vašim putem. Šta im najčešće savetujete?

TIJANA: Raspoložena sam za svaki vid pomoći mladima. Volim da prenosim znanje, mada nisam sigurna da mnogo toga njih zanima. Zadovoljstvo mi je bilo predavanje koje sam održala na Fakultetu, gde je bila puna sala i gde sam ipak shvatila da su željni znanja. Savetujem im da se ozbiljno posvete poslu, da vole to što rade i da nema prave karijere bez ozbiljnog rada.

STEFAN: Vreme provedeno uz bilo koji sport, što uživo, što putem televizije, nikada nije "bačeno" vreme i korisno je za buduću karijeru mlađih kolega. Bilo koji sport ili bilo koja stvar koja je u vezi sa njim, važna je kako bi bili dobri sportski novinari. To su priprema, praćenje, strpljenje i obrazovanje.

*Kako je vama izgledalo sportsko novinarstvo nekada, a kako je sada?

TIJANA: Sve je uznapredovalo pa i sportsko novinarstvo, ali i mi pratimo nove trendove. Nije bilo nekad toliko dostupnih podataka, sve se svodilo na ličnu arhivu, ali i danas tvrdim da je najveće iskustvo ono koje steknete na licu mesta. Koje god da je vreme, ne možete sedeti za kompjuterom i komentarisati meč, morate osetiti igru, kao i atmosferu. Upravo to donosi iskustvo.

STEFAN: Sada je lakše doći do informacije. Sećam se kada mi je pokojni Duško Korać govorio o tenisu i kako je on nalazio informacije, to je bilo neverovatno kako su stizali rezultati, kako su se skupljale vesti o igračima, izveštaji sa pojedinih događaja. Ranije je to bilo mnogo teže. Danas je znatno drugačije, uz samo nekoliko klikova možete videti sve - tekstualne prenose mnogih utakmica. Trenutno je lakše, ali publika više očekuje i traži da čuje pojedine zanimljivosti koje ne mogu svuda da nađu. Koliko je u prošlosti bilo teško doći do informacije, toliko je u sadašnjosti izazov biti originalan u svom poslu.

*Kako vidite vaše početke sada kada se okrenete unazad? Koja je bila vaša prva emisija ili prilog "uživo"?

TIJANA: Prva emisija je bila uživo. Volim da radim živi program, tu nema kiksa, koncentracija je na visokom nivou. Na Trećem kanalu (3K) je počela moja karijera, radila sam emisiju "Sportski miks", trajala je 45 minuta i nije bilo grešaka.

STEFAN: Moja prva uživo emisija bila je posvećena Otvorenom prvenstvu Francuske u tenisu na Rolan Garosu 2015. godine, koja je bila "Uvod dana svih mečeva" i emitovala se u prepodnevnim satima. Bio je to ogroman test za mene u svakom smislu i moje vatreno krštenje. Foto: Gordan Jović RTS

*Ko su po vašem mišljenju naše sportske legende?

TIJANA: Legende su svi oni koji su osvojili medalje. Kada bi ljudi znali koliko je teško osvojiti bilo šta, nikada se ne bi pitali zašto nije zlato.

STEFAN: Naša zemlja imala je i ima mnoge sportske legende, ali oni o kojima sam najviše slušao kada sam došao na RTS su Vladanko Stojaković i Dragan Nikitović. Duško Korać je bio tu i od njega su te priče "išle ka meni", pa do novinarskih legendi sa kojima radim, a to su, pre svega moj mentor Predrag Peđa Milinković, zatim Slobodan Šarenac, Predrag Strajnić, Radoslav Rale Simić i svi koji doprinose da gledaoci uživaju u sportskim prenosima RTS, ali i da ponekad zaplaču, kada naša reprezentacija ili pojedinac osvoje medalju.

*Ko su Tijana i Stefan privatno?

TIJANA: Tijana je jedna obična žena, koja živi kao i svi, majka koja uči biologiju (smeh), juri sa posla kući, menja letnje i zimske gume, ali uvek sve sa osmehom.

STEFAN: Porodičan i veseo čovek, otac divnog dečaka Sretena, koji će uskoro napuniti tri godine i on me najviše ispunjava. Stefan živi za sport.