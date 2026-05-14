UBISTVO KOD VLADIČINOG HANA: Brata od strica ubio motkom

U SREDU u večernjim satima nakon kraće rasprave došlo je i do fizičkog obračuna rođaka, nakon čega je od posledica tuče Svetomir Stojiljković iz sela Jastrebac preminuo.

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Konstatovano je da je najverovatnije 13. maja oko 19.05 između osumnjičenog S. S. i oštećenog sada pokojnog Svetomira Stojiljkovića nakon kraće rasprave u dvorištu njegove kuće došlo do fizičkog obračuna gde je S. S. upotrebom podesnog predmeta najverovatnije “drvene motke” više puta udario Svetomira u predelu glave i drugim delovima tela i da ga je na taj način lišio života.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, biće izvršena obdukcija. Osumnjičenom je određena mera zadržavanja u trajanju do 48 sati.