Zločin

UBISTVO KOD VLADIČINOG HANA: Brata od strica ubio motkom

Јелена Стојковић
14. 05. 2026. u 08:36

U SREDU u večernjim satima nakon kraće rasprave došlo je i do fizičkog obračuna rođaka, nakon čega je od posledica tuče Svetomir Stojiljković iz sela Jastrebac preminuo.

Konstatovano je da je najverovatnije 13. maja oko 19.05  između osumnjičenog S. S. i oštećenog sada pokojnog Svetomira Stojiljkovića nakon kraće rasprave u dvorištu njegove kuće došlo do fizičkog obračuna gde je S. S. upotrebom podesnog predmeta najverovatnije “drvene motke” više puta udario Svetomira u predelu glave i drugim delovima tela i da ga je na taj način lišio života.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, biće izvršena obdukcija. Osumnjičenom je određena mera zadržavanja u trajanju do 48 sati.

SRBIN OTIŠAO DA ŽIVI U ŠUMI - I TO U ŠATORU: Neću ga napustiti makar sutra umro - neću više sa ološem i umobolnicima
"NEMA nikakvog stresa, nema nikakvih umobolnika i ološa (ni od srodnika ni od tuđina) da maltretiraju, uznemiravaju i kvare dobro raspoloženje svojim ludilom, nikog da mi pametuje neke gluposti, nema svakodnevnih dugotrajnih i mučnih poslova niti gomile raznih obaveza i rastrzanosti, nema smrada izduvnih gasova vozila i dima od loženja iz kuća, nema saobraćajne gužve i opasnosti, nema zbrke i buke."

13. 05. 2026. u 18:08

BIVŠI BELIVUKOV SARADNIK SEĆA SE SAMO ZVICERA: Srđan Lalić o trgovini i gajenju narkotika
SRĐAN Lalić, bivši pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji je posle hapšenja u februaru 2021. odlučio da se nagodi sa tužilaštvom i postane svedok saradnik protiv ekipe koja se tereti za sedam ubistava i druga krivična dela, danas je pred Specijalnim sudom u Beogradu priznao da je trgovao drogom i da su poruke na skaj-aplikaciji, u kojima saradnicima dogovara cenu, prevoz, ali i gajenje droge u veštačkim uslovima njegove.

13. 05. 2026. u 19:53

