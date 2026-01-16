ŠETAO SA NANOGICOM, PA UBIJEN U ŠUMI: Ko je Živko Bakić koji je likvidiran nadomak Beograda, bio hapšen zbog droge u Španiji

ŽIVKO Bakić (43) koji je ubijen tokom redovne šetnje s nanogicom, u šumi u blizini Sopota, bio je u kućnom pritvoru pošto mu se sudilo pred Specijalnim sudom u Beogradu zbog šverca 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evorpu.

Foto: Printscreen/elconfidencial

Bakić, koji je inače nekada bio fudbaler, kako se sumnja, bio je pripadnik balkanskog kartela a navodno je u posao s drogm ušao preko prijatelja i saradnika Zorana Jakšića, zvanog "čovek sa 1000 lica", koji je prošle godine preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima u zatvoru u Peruu.

Prema nezvaničnim infomracijama, Bakić se sumnjičio da je drogu u Ekvadoru kupovao direktno od prizvođača a Jakšić mu je bio "glavni čovek za kontakt".

- Živko Bakić se optužnicom tereti da je sa svojom grupom od 2020. do 2021, koristeći razrađenu šemu prekookeanskog krijumčarenja kokaina s područja Južne Amerike, od nepoznatog proizvođača posredstvom prijatelja i bliskog saradnika Zorana Jakšića i drugih N. N. lica kupovao, a zatim "robu" tovario na prekookeanske brodove koji su skrivenu drogu dalje transportovali u Evropu - kaže izvor.

Kako se sumnjalo, Jakšić i Bakić su održavali kontakt preko Skaj aplikacije i dok je čovek sa 1000 lica bio u peruanskom zatvoru.

Foto: Printscreen/elconfidencial

Bakić i njegova kriminalna grupa uhapšeni su u novembru 2023. a on je ranije bio poznat kao fudbaler i navodno je živeo na Ibici.

Inače, i jedan od njegovih najbližih saradnika, Saša Momčilović ubijen je u avgustu 2024. u blizini Marbelje.

Podsetimo, telo Živka Bakića pronađeno je oko 16 sati u šumi i sumnja se da je ubijen s dva hica iz vatrenog oružja. Policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu su na terenu i uviđaj je u toku.

- Osim zbog šverc droge, Živko Bakić pominjan je i kao jedan od vođa navijaća - otkriva izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, napadč je prišao Bakiću i iz blizine u njega ispalio dva hica.

U toku je policijska akcija "Vihor".

(Kurir)