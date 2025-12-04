HRVAT UBIO SRBINA U BEČU ZBOG POLITIKE: Pijani se svađali, pa izvadio nož - "Izgubio sam živce"
SVAĐA, navodno zbog politike, u bečkom okrugu Leopoldstadt u subotu uveče završila se kobno za jednog Srbina (49) kojeg je, kako se sumnja, 56-godišnji Hrvat izbo nožem i ubio.
Osumnjičeni je u trenutku počinjenja zločina bio pod jakim uticajem alkohola, piše austrijski portal Kurier.
Bečka policija saopštila je u ponedeljak kako je 56-godišnjak priznao da je izbo žrtvu. Kao motiv naveo je da je "tokom svađe izgubio živce". Zločin se dogodio u stanu 46-godišnjakinje, navodno Srpkinje, koja je bila prijateljica s osumnjičenim i poznanica žrtve.
Trojac se sastao u subotu uveče u njenom stanu, a prema rečima portparolke policije Irine Stajrer, osumnjičeni je imao više od dva promila alkohola u krvi, a pretpostavlja se da je i vlasnica stana takođe bila pod uticajem alkohola.
Napadač pozvao hitnu
Žena je, kao i osumnjičeni, prvo bila uhapšena, ali je nakon ispitivanja puštena na slobodu. U izjavi je navela kako je čula svađu, ali da nije videla i sam trenutak napada nožem. Prema poslednjim informacijama, 56-godišnji Hrvat je nakon počinjenog dela sam nazvao hitnu pomoć.
Kada je policija stigla na mesto događaja, u stanu su zatekli beživotno telo 49-godišnjeg Srbina i još dve osobe, od kojih je bar još jedna bila pod uticajem alkohola. Osumnjičeni Hrvat odmah je tokom ispitivanja priznao zločin.
BONUS VIDEO:
Uviđaj u Zavidincu: Prvi ekskluzivni detalji sa terena
Preporučujemo
DETALjI SA SUĐENjA BRAJANU VOLŠU: Anina vanbračna afera i rupa na plafonu u spavaćoj sobi
01. 12. 2025. u 20:17
ŠOK TVRDNjE ODBRANE BRAJANA VOLŠA O UBISTVU BEOGRAĐANKE: "Ana je bila mrtva, u krevetu"
01. 12. 2025. u 17:15
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
JOVANIN NOVI DEČKO: Sportista, biznismen, sin jugoslovenskog rekordera (FOTO)
VODITELjKA Jovana Jeremić već neko vreme uživa u ljubavi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, sinom jugoslovenskog kikboksera Gidre koji je postavio svetski rekorder.
04. 12. 2025. u 12:31
Komentari (0)