Zločin

HRVAT UBIO SRBINA U BEČU ZBOG POLITIKE: Pijani se svađali, pa izvadio nož - "Izgubio sam živce"

Ana Đokić

04. 12. 2025. u 13:06

SVAĐA, navodno zbog politike, u bečkom okrugu Leopoldstadt u subotu uveče završila se kobno za jednog Srbina (49) kojeg je, kako se sumnja, 56-godišnji Hrvat izbo nožem i ubio.

ХРВАТ УБИО СРБИНА У БЕЧУ ЗБОГ ПОЛИТИКЕ: Пијани се свађали, па извадио нож - Изгубио сам живце

Foto: Profimedia

Osumnjičeni je u trenutku počinjenja zločina bio pod jakim uticajem alkohola, piše austrijski portal Kurier.

Bečka policija saopštila je u ponedeljak kako je 56-godišnjak priznao da je izbo žrtvu. Kao motiv naveo je da je "tokom svađe izgubio živce". Zločin se dogodio u stanu 46-godišnjakinje, navodno Srpkinje, koja je bila prijateljica s osumnjičenim i poznanica žrtve.

Trojac se sastao u subotu uveče u njenom stanu, a prema rečima portparolke policije Irine Stajrer, osumnjičeni je imao više od dva promila alkohola u krvi, a pretpostavlja se da je i vlasnica stana takođe bila pod uticajem alkohola.

Napadač pozvao hitnu

Žena je, kao i osumnjičeni, prvo bila uhapšena, ali je nakon ispitivanja puštena na slobodu. U izjavi je navela kako je čula svađu, ali da nije videla i sam trenutak napada nožem. Prema poslednjim informacijama, 56-godišnji Hrvat je nakon počinjenog dela sam nazvao hitnu pomoć.

Kada je policija stigla na mesto događaja, u stanu su zatekli beživotno telo 49-godišnjeg Srbina i još dve osobe, od kojih je bar još jedna bila pod uticajem alkohola. Osumnjičeni Hrvat odmah je tokom ispitivanja priznao zločin.

BONUS VIDEO:

Uviđaj u Zavidincu: Prvi ekskluzivni detalji sa terena

