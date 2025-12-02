Zločin

ODALI POŠTU STRADALOM KOLEGI: Novosadski taksisti na mestu gde je sinoć poginuo taksista

Ljiljana Preradović

02. 12. 2025. u 16:47

NOVOSADSKI taksisti, okupili su se danas u centru Novog Sada, u jevrejskoj ulici, gde je sinoć nastradao njihov kolega. Upalili su sveće i ostavili cveće, i minutom ćutanja odali poštu. Taksistima su se pridružili i građani.

FOTO.Lj.P.

Nakon toga, taksisti iz svih novosadskih udruženja su krenuli u protestnu vožnju Jevrejskom ulico, zatim Bulevarrom oslobođenja do Železničke stanice, a zatim su se ponovo vratili u Jevrejsku ulicu.

FOTO.Lj.P.

Podsećamo, pedesetrogodišnji taksista,  podlegao je teškim povredama zadobijem u saobraćajnij nesreći u ponedeljak uveče oko 22 sata u centru Novog Sada, u Jevrejskoj ulici.  U sudaru "bmv-a" i taksi vozila povređeno je šest osoba, od kojih su tri zadobile teške, a jedna lakše povrede.

FOTO.Lj.P.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. S. (25) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

FOTO.Lj.P.

On se tereti da je izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je, sinoć, u Jevrejskoj ulici, jedna osoba poginula, tri su teško, a jedna je lakše povređena.

A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom javnom tužiocu.

