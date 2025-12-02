ODALI POŠTU STRADALOM KOLEGI: Novosadski taksisti na mestu gde je sinoć poginuo taksista
NOVOSADSKI taksisti, okupili su se danas u centru Novog Sada, u jevrejskoj ulici, gde je sinoć nastradao njihov kolega. Upalili su sveće i ostavili cveće, i minutom ćutanja odali poštu. Taksistima su se pridružili i građani.
Nakon toga, taksisti iz svih novosadskih udruženja su krenuli u protestnu vožnju Jevrejskom ulico, zatim Bulevarrom oslobođenja do Železničke stanice, a zatim su se ponovo vratili u Jevrejsku ulicu.
Podsećamo, pedesetrogodišnji taksista, podlegao je teškim povredama zadobijem u saobraćajnij nesreći u ponedeljak uveče oko 22 sata u centru Novog Sada, u Jevrejskoj ulici. U sudaru "bmv-a" i taksi vozila povređeno je šest osoba, od kojih su tri zadobile teške, a jedna lakše povrede.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. S. (25) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
On se tereti da je izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je, sinoć, u Jevrejskoj ulici, jedna osoba poginula, tri su teško, a jedna je lakše povređena.
A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom javnom tužiocu.
