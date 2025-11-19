KRVAVI ZLOČIN U GLUVO DOBA NOĆI: Milan H. osumnjičen da je drvenom motkom, nogama i rukama poznaniku naneo povrede

MEŠTANINU Đurđeva Milanu H. (38), osumnjičenom da je poznaniku M.R. (57) iz obližnjeg Žablja, u noći između 20. i 21. septembra, naneo smrtonosne udarce, ponovo je produžen pritvor koji može trajati do 20. decembra.

FOTO:Lj.P.

Krvavi zločin dogodio se u gluvo doba noći, oko dva sata posle ponoći, u kući u Ulici vojvode Mišića 13 u Žablju, u kojoj je nesrećni pedesetsedmogodišnjak živeo sam. Šta se tačno dogodilo, i zbog čega je došlo do nemilog događaja, utvrđuje se istragom, a prema dosadašnjim nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni Milan H. je poznaniku naneo brojne povrede udarcima rukama i nogama i drvenom motkom, kojima je M.R. podlegao. Pretpostljavlja se da je između njih, prethodno došlo do verbalnog sukoba, zbog, kako se veruje, nekih ranijih neraščišćenih odnosa.

U kući je, navodno bila prisutna i emotivna partnerka sada pokojnog M.R., koja je prijavila šta se desilo, odnosno pozvala lekare, koji su zatekavši beživotno telo M.R. sa brojnim povredama, obavestili policiju, koja je uhapsila Milana H. i osumnjičili za ubistvo.

Komšije žrtve, još u šoku zbog svega što se desilo, kažu da je M.R. živeo sam, i da nije imao porodicu, ali da je kod njega dolazila jedna ženska osoba, za koju pretpostavljaju da je sa njim bila u vezi. Još kažu, i da su osumnjičenog viđali da tu dolazi.

- Ništa nismo čuli niti videli te noći – kazivao nam jje edan komšija, dodajući da su za ubistvo saznali ujutro kada su ustali i ispred komšijske kuće videli brojna policijksa vozila. - Ubijeni jeste, kao i većina muškaraca, voleo da popije, ali nikada nije bio agresivan, niti je pravio bilo kakve probleme. Živeo je svoj život, i nikoga nije dorao.

Pojedini meštani koji su poznavali žrtvu, vele da M.R. nije bio nigde zaposlen, a da je nekada radio kao moler, i da se u Žabalj doselio iz Novog Sada, gde je ranije živeo, i da je za život zarađivao tako što bi išao da radi kod meštana kada bi ga angažovali za neke poslove. Za osumnjičenog Milana H. kažu da ga ne poznaju, ali da su ga viđali da tu povremeno dolazi.

TERETI SE I ZA PRINUDU

OSIM za ubistvo, osumnjičeni Milan H. se, kako saznajemo, tereti i za prinudu. On je, prema nezvaničnim saznanjima, preteći da će nauditi njenoj porodici i njoj, primorao emotivnu partnerku žrtve, da po kući ukloni tragove krvi.