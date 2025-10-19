BAČENA BOMBA NA AUTO SERVIS: Eksplozija u Rakovici
DANAS je došlo do eksplozije u Rakovici, kada je na auto servis u tom naselju bačena eksplozivna naprava.
Incident se dogodio u auto servisu "Đir" u ulici Patrijarja Joanikija.
Vlasnici su naime dva lica iz Peći, a na vratima njihove radnje osvanuo je natpis "UČK".
U trenutku eksplozije, na svu sreću, nije bilo nikoga u servisu.
Pričinjena je velika materijalna šteta.
(Informer)
Preporučujemo
POVREĐEN STRANI DRŽAVLjANIN: Sudarili se tramvaj i automobil u centru Beograda
18. 10. 2025. u 17:50
(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Najmanje 15 ljudi poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći
18. 10. 2025. u 19:00
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Ima poginulih, dvoje dece povređeno u teškom lančanom sudaru
18. 10. 2025. u 18:00
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
"Danas đavo posebno uživa u tim našim SLAVAMA - ti ljudi su obmanuti!"
OTAC Rafailo Boljević upozorava da mnogi Srbi danas slavom više zavaravaju demone nego što slave Boga. Svetitelj se često izruguje kada se slava pretvori u paganski događaj.
19. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)