DEKA IZBODEN ZBOG POLOMLJENIH JAJA? Trgovci detaljno ispričali šta je prethodilo haosu na pijaci na Medaku
LjUBOMIR J. (71) teško je povređen u napadu koji se dogodio kada ga je na pijaci na Medaku nožem izbo muškarac koji ima oko 30 godina. Trgovci na pijaci kažu da je napad navodno usledio nakon nekoliko polomljenih jaja na tezgi.
Podsetimo, napad na Medaku dogodio se sinoć oko 18.30 sati dok je teško povređeni Ljubomir, koji ima više tezgi na pijaci, sedeo sa bratom.
Trgovci na pijaci od jutros su u šoku zbog svega što se dogodilo. Niko od njih nije bio prisutan u trenutku napada, ali su otprilike čuli šta se izdešavalo.
- Kažu da je juče u toku dana otac ovog napadača, što je nožem izbo Ljubomira, polomio neka jaja na tezgi. Navodno je tu bio i mlađi Ljubomirov sin i da li je udario ili odgurnuo tog čoveka ne znam, ali u svakom slučaju njegov sin je posle došao i prvo polomio Ljubomirov kombi, a potom došao i izbo ga više puta nožem - priča jedan od trgovaca koji nije želeo da mu se pomnje ime i dodaje:
- Taj napadač je valjda vikao ko mi je udario oca i počeo da lomi kombi. Ljubomir je pokušavao da ga smiri, ali je on izvadio nož i navodno ga sedam puta ubo u stomak, vrat i glavu. Napadač je posle toga pobegao - opisuje napad trgovac.
Prema njegovim rečima, muškarac koji je izbo Ljubomira je navodno korsinik narkotika.
- Ljubomir je inače mnogo dobar čovek, imao dva sina, stariji je preminuo pre oko dve godine. Odjednom, zabolela ga glava, u bolnicu i kraj. Radio je kao vozač. Ljubomiru je to mnogo teško palo, ali se nije predavao. Više tezgi je ovde njegovo. Prodavao je različitu robu: povrće, voće, slatkiše. Dešavalo je se da u tom kombiju i prespava - objašnjava sagovornik.
Ubrzo je na mesto napada došla Hitna pomoć i policija.
Hitna pomoć je Ljubomira odmah prevezla u Urgentni centar dok je policija obavila uviđaj i pokrenula potragu za napadačem. Istragom koja je u toku biće utvrđeno šta se tačno i zbog čega desilo.
Ljubomir J. je inače sinoć je više puta operisan, a svi oni sa kojima smo jutros razgovarali na pijaci nadaju se da će se oporaviti.
(Informer)
