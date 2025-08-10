Zločin

MIRNESA SPREMNA DA SVEDOČI PROTIV BIVŠEG: Dve godine od spektakularne pljačke u Štutgartu

Dragana Matović

10. 08. 2025. u 15:49

MIRNESA S. (45), koja je iz nemačke firme za obezbeđenje "Prosegur" ukrala 1,25 miliona evra, sada tereti svog bivšeg partnera, Srbina Roberta S. da je organizator ove akcije. Robert je u petak izveden pred istražnog sudiju u Štutgartu, nakon što je u julu uhapšen na granici između Grčke i Severne Makedonije na osnovu evropskog naloga za hapšenje. Sudija mu je potvrdio pritvor i poslao ga u istražni zatvor.

Foto: Vikipedija

Pljačka se dogodila u oktobru 2022, kada je Mirnesa, tada zaposlena u Proseguru, odnela novac i planirala da sa Robertom nestane. Međutim, "avantura" je završena već u januaru 2023, kada se sama predala policiji, tvrdeći da je bila pod pritiskom i pretnjama. Osuđena je na tri godine zatvora, od čega je odslužila oko dve, a od početka ove godine je na uslovnoj slobodi. Ona živi u Štutgart-Bad Kanštatu i nema posao. A, šta se desilo sa ukradenim novcem i dalje je misterija.

