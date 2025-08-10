MIRNESA SPREMNA DA SVEDOČI PROTIV BIVŠEG: Dve godine od spektakularne pljačke u Štutgartu

MIRNESA S. (45), koja je iz nemačke firme za obezbeđenje "Prosegur" ukrala 1,25 miliona evra, sada tereti svog bivšeg partnera, Srbina Roberta S. da je organizator ove akcije. Robert je u petak izveden pred istražnog sudiju u Štutgartu, nakon što je u julu uhapšen na granici između Grčke i Severne Makedonije na osnovu evropskog naloga za hapšenje. Sudija mu je potvrdio pritvor i poslao ga u istražni zatvor.

Foto: Vikipedija

Pljačka se dogodila u oktobru 2022, kada je Mirnesa, tada zaposlena u Proseguru, odnela novac i planirala da sa Robertom nestane. Međutim, "avantura" je završena već u januaru 2023, kada se sama predala policiji, tvrdeći da je bila pod pritiskom i pretnjama. Osuđena je na tri godine zatvora, od čega je odslužila oko dve, a od početka ove godine je na uslovnoj slobodi. Ona živi u Štutgart-Bad Kanštatu i nema posao. A, šta se desilo sa ukradenim novcem i dalje je misterija.