PRIVEDEN POMAHNITALI NAPADAČ IZ ZEMUNA: Pucao u bivšu partnerku i jurio je kolima da je udari
MUŠKARAC , koji se sumnjiči da je jutros ispalio više hitaca u Zemunu, tokom napada na svoju bivšu devojku, pronađen je i priveden.
Neimenovani napadač je pobegao nakon što je jutros, u automobilu "BMW" novosadskih registarskih oznaka, prvo pokušao da udari u automobil u kojem se nalazila njegova bivša partnerka.
Kada u tome nije uspeo, potegao je vatreno oružje i ispalio više hitaca. Devojka je, srećom, prošla nepovređena, nakon čega je čitav slučaj prijavila policija.
Nakon stravičnog napada koji je nešto pre 8 časova jutros uznemirio stanare Ulice cara Dušana u Zemunu, pomahnitali napadač se dao u beg.
Automobil marke "BMW" iz kojeg je osumnjičeni pucao, je pronađen i inspektori su izvršili pretres vozila.
U ovom trenutku nije poznato gde je i kako uhvaćen osumnjičeni. Navodno je napadu prethodila svađa bivših partnera.
(Telegraf)
