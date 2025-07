ŠPANSKI MEDIJI IZNOSE NOVA SAZNANJA O UBIJENOM CETINJANINU: Policija ga locirala 2022. prateći drugog muškarca

ŠPANSKI mediji pišu danas da je Filip Knežević, koji je ubijen u utorak popodne u Barseloni - na Pirinejskom poluostrvu lociran još 2022. godine.

U međuvremenu, "El Pais", navodi da su njihovi novianri dobili nezvanična saznanja od španske policije d aje žrtva identifikovana i da je potvrđeno da je reč o Cetinjaninu, za kojim je nekoliko zemalja raspisalo poternicu, među kojima je i Srbija. Knežević je,navodno, visokorangirani pripadnik "kavačkog klana".

Navodno, agenti nacionalne španske policije došli su do Kneževića pre tri godine, ali je on tada izbegao hapšenje, iako su na sve načine pokušavali da ga lociraju i stave mu lisice.

- Nacionalna policija znala je tada da se on krije u Barseloni - navode španski portali. - On je bio izuzetno oprezan, koristio je lažna dokumenta, a znao je da ga pored policije, traže i pripadnici suprotnog, "škaljarskog klana. Španski istražitelji došloi su do saznanja da je on u Barseloni, dok su tragali za drugim muškarcem, sa kojim je on, takođe, povezivan.

Prema tvrdnjama tamošnjih medija te godine su njegove fotografije poslate policijama u Srbiji i Crnoj Gori. Ubrzo je stiglo razjašnjenje da je muškarac na slikama pripadnik "kavačkog klana" i da su za njim raspisane poternice. On je, međutim, tada uspeo da umakne policiji i zavara trag.

- Koristio je svoja flsifikovana dokumenta, a i njih je menjao svremena na vreme - prenose španski mediji reči istražitelja. - Neke od tih lažnih lažnih pasoša, vozačkih dozvola i ličnih karata pronađeni su sada u njegovom iznajmljenom stanu, u zgradi u čijem je hodniku i ubijen.

Knežević je ubijen s ačetiri hica, tri u gornji deo leđa, a kada je pao, kako se veruje, ubica mu je pucao u potiljak. Telo je pronašla jedna od stanarki, koja je i pozvala policiju. Istražitelji su uzeli nekoliko snimaka sa nadzornih kamera, postavljenih na okolnim zgradama, kako bi rekonstruisali događaj. Pre zločina, Knežević je krenuo ka svom stanu i tada ga je napadač sačekao.

- Ključni trag je otisak prsta na vratima, za koji se inspektori nadaju da pripada ubici, kako bi pokušali da ga identifikuju - navode izvori iz barselonske policije.

Inače, španski mediji pišu i da su u njihovoj zemlji počinjene najmanje četiri likvidacije u krvavom ratu dva kotorska klana.

Z.U.

I KOŽAR BIO U ŠPANIJI?



PORTALI u Španiji prenose policijska saznanja da je i Alan Kožar pre ubistva na Krfu 23.jula 2020., bio lociran u ovoj zemlji 2019.godine. U njegovoj likvidaciji na ostrvu, kada je ubijen i Užičanin Damir Hadžić,kao jedna od direktnih izvršilaca optužen je Filip Knežević, kome se zbog tog krvoprolića sudi u Srbiji.