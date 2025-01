PARTNERKA GA POLILA SREDSTVOM ZA ČIŠĆENJE PO GENITALIJAMA: Muškarac (59) i dalje u bolnici sa opekotinama, razmatra se još operacija

MUŠKARAC (59) iz Negotina kojeg je 28. novembra, kako se sumnja, sredstvom za čišćenje kupatila po genitalijama polila žena (48) sa kojom je bio u emotivnoj vezi, i dalje je na lečenju na Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Univezitetskog kliničkog centra u Nišu.

Kako je nekon njegovog prijema u ovu zdravstvenu ustanovu saopšteno, on je zadobio opekotine karlice, genitalija, mišića ispod kičmenog stuba, obe butine i podlaktice, ali je nakon pružene medicinske pomoći u stabilnom stanju, svestan i komunikativan.

Da se radi o veoma ozbiljnim povredama svedoči to što ni posle dve nedelje provedene u bolnici još nije otpušten na kućno lečenje, a lekari razmatraju i mogućnost još neke hirurške intervencije u cilju otklanjanja nekrotičnog tkiva.

Iz izvora bliskih istrazi, čovek je napadnut sredstvom za čišćenje sanitarija kojim ga je, nakon svađe, polila žena sa kojom je bio u dužoj emotivnoj vezi. Mada se isprva spekulisalo da se radi o kiselini, stručnjak sa dugogodišnjim sudskomedicinskim iskustvom, kaže da veruje da se radi o baznom korozivnom sredstvu.

- Nisam upoznat sa konkretnim slučajem pa ne mogu da se precizno izjasnim o mehanizmu nastanka povreda te vrste sredstva koje je izazvalo povređivanje jer je to posao sudskomedicinskih veštaka koji će biti angažovani tokom istrage. Sredstva za čišćenje sanitarija imaju različit hemijski sastav, ima onih koji mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i onih drugih, blažih. Indirektan pokazatelj da je upotrebljeno jače sredstvo je to što je došlo do ozbiljnog oštećenja zdravlja tog čoveka jer je duže na bolničkom lečenju - objašnjava stručnjak.

Na osnovu svog višedecenijskog iskustva, ovaj stručnjak smatra da je upotrebljeno neko korozivno sredstvo, koje je po svom hemijskom sastavu baza.

- Baze dovode do teških korozivnih promena, ranije su se često koristile u samoubilačke svrhe, na sreću sa tim se sada ređe srećemo. To je grupa hemijskih jedinjenja koja dovode do opsežnijih razaranja kože i potkožnih mekotkivnih struktura, za razliku od kiselina koje dovode do površnih oštećenja. Ne mogu da spekulišem o kom konkretno sredstvu se radi jer mnoga od njih koja se koriste za higijenu mokrih čvorova u sebi sadrže aktivnu korozivnu supstancu - zaključuje.

Rekla da ju je silovao

U istragu ovog događaja najpre se uključilo Više javno tužilaštvo u Negotinu jer je žena policiji rekla da ju je muškarac silovao, što je krivično delo koje po službenoj dužnosti goni taj pravosudni organ. Međutim, dežurni viši javni tužilac nije pronašao ništa što bi potvrdilo njeno opravdanje za surovi napad, pa je dalje postupanje preuzelo Osnovno javno tužilaštvo iz tog grada.

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu je potvrđeno da se i dalje čeka izveštaj lekara o vrsti povreda koje je zadobio oštećeni muškarac od čega će zavisiti i njihovo postupanje.

- Još nismo dobili krivičnu prijavu ni od policije, niti od oštećenog, po kojoj bismo postupali. Čekamo da se lečenje okonča da bismo na osnovu medicinske dokumentacije mogli da ustanovimo o kakvoj se vrsti povreda radi, kako bismo odlučili o daljem preduzimanju radnji u ovom predmetu, a prikupljamo i ostala obaveštenja o tom događaju - rečeno je u toj pravosudnoj instituciji.

Ukoliko se ustanovi da je Negotinac zadobio samo lake telesne povrede, te da mu je zdravlje nije bilo ozbiljnije narušeno, moraće da svoju emotivnu partnerku goni privatnom tužbom. Međutim, zakon dalje navodi da, ako je takva povreda nanesena oružjem, opasnim oruđem ili drugim sredstvom podobnim da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši, što se nesporno dogodilo u ovom slučaju, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine i tada se ovo delo goni po službenoj dužnosti. Krivični zakonik predviđa da u ovakvim slučajevima napadač može proći samo sa sudskom opomenom ako ga je oštećeni izazvao nepristojnim ili grubim ponašanjem.

Ako lekari ustanove da se radi o teškoj telesnoj povredi, žena koja je napala Negotinca može da iza reštaka provede čak osam godina. Krivični zakonik predviđa da ko drugog teško telesno povredi ili mu zdravlje naruši tako teško da je usled toga doveden u opasnost život povređenog ili je uništen ili trajno i u znantnoj meri oštećen ili oslabljen neki važan deo njegovog tela ili važan organ ili je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povređenog ili trajno i teško narušenje njegovog zdravlja ili unakaženost, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

Prema nezvaničnim saznanjima, žena koja se na ovako svirep način obračunala sa čovekom u koga je bila zaljubljena, zabrinula se za njegovo stanje pa se pojavila u niškoj bolnici. Za njom je došla i policija koja je odvela kako bi je ispitala kako je došlo do nesvakidašnjeg incidenta. Nakon što je dala izjavu u policiji, ona je puštena a da li će biti krivično gonjena zavisi od izveštaja niških lekara o stepenu povreda koje je nanela emotivnom partneru.

