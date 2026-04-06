Suđenja

PRESEČEN ŠVERCERSKI LANAC: Zaplenjene cigarete

Zagorka Uskoković

06. 04. 2026. u 16:24

Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP Srbije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa policijskim službenicima PU Kraljevo, podneće krivičnu prijavu protiv M. I. (26).

ПРЕСЕЧЕН ШВЕРЦЕРСКИ ЛАНАЦ: Заплењене цигарете

Foto: MUP

 Osnovno javno  tužilaštvo u Raški,  tereti ga da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Foto: MUP

 

Policijski službenici su u mestu Beoci, u blizini magistralnog puta, pregledom putničkog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli 11.000 paklica cigareta, koje je prevozio bez pratećih dozvola i odobrenja izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije.

Foto: MUP

 

Navedene cigarete su, kako se sumnja, bile namenjene daljoj prodaji, a na ovaj način je budžet Republike Srbije oštećen u iznosu od oko 4.000.000 dinara.

