PRESEČEN ŠVERCERSKI LANAC: Zaplenjene cigarete
Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP Srbije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa policijskim službenicima PU Kraljevo, podneće krivičnu prijavu protiv M. I. (26).
Osnovno javno tužilaštvo u Raški, tereti ga da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
Policijski službenici su u mestu Beoci, u blizini magistralnog puta, pregledom putničkog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli 11.000 paklica cigareta, koje je prevozio bez pratećih dozvola i odobrenja izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije.
Navedene cigarete su, kako se sumnja, bile namenjene daljoj prodaji, a na ovaj način je budžet Republike Srbije oštećen u iznosu od oko 4.000.000 dinara.
Preporučujemo
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
Komentari (0)