PRESEČEN ŠVERCERSKI LANAC: Zaplenjene cigarete

Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP Srbije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa policijskim službenicima PU Kraljevo, podneće krivičnu prijavu protiv M. I. (26).

Osnovno javno tužilaštvo u Raški, tereti ga da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policijski službenici su u mestu Beoci, u blizini magistralnog puta, pregledom putničkog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli 11.000 paklica cigareta, koje je prevozio bez pratećih dozvola i odobrenja izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije.

Navedene cigarete su, kako se sumnja, bile namenjene daljoj prodaji, a na ovaj način je budžet Republike Srbije oštećen u iznosu od oko 4.000.000 dinara.