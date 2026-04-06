U ZRENJANINU OTKRIVENA FANTOMSKA PREDUZEĆA: Uhapšeno četvoro, država oštećena za više od pola miliona dinara
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Zrenjaninu, u saradnji sa pripadnicima poreske policije, uhapsili su četiri osobe.
Za jednom osobom se traga. Petorka se sumnjiči da je izvršila krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i poreska utaja u saizvršilaštvu.
Uhapšeni su B. E. (46), G. E. (37), M. G. (24) i M. P. (36), svi iz okoline Zrenjanina, za koje se sumnja da su, pod faktičkim rukovođenjem B. E., osnovali više povezanih privrednih društava koja su imala fiktivni međusobni promet, na osnovu čega su neosnovano koristili povraćaj PDV i izbegli plaćanje poreskih obaveza.
Na taj način, kako se sumnja, oštetili su budžet Republike Srbije za 549.759.042 dinara i za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.
PRESEČEN ŠVERCERSKI LANAC: Zaplenjene cigarete
06. 04. 2026. u 16:24
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
