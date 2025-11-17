Suđenja

ŠĆEPANOVIĆ DOVEDEN U SUD: Izručen osumnjičeni da je pucao u obezbeđenje kluba "Stefan Braun"

Slađana Matić

17. 11. 2025. u 15:00

ALEKSANDAR Šćepanović, koji je optužen za pokušaj teškog ubistva šefa obezbeđenja kluba "Stefan Braun" Mira Čuljkovića 15.3.2025. godine, izručen je Srbiji iz Holandije gde se krio tokom bekstva i doveden je danas u Viši sud u Beogradu na to suđenje.

ШЋЕПАНОВИЋ ДОВЕДЕН У СУД: Изручен осумњичени да је пуцао у обезбеђење клуба Стефан Браун

Foto: Z. Jovanović

Međutim, pretres ipak nije održan, jer iz zatvora u Pančevu, gde do 19.12. ove godine izdržava kaznu za drugo krivično delo, nije doveden trećeokrivljeni Stefan Veljković.

Zbog toga je suđenje odloženo za 15. decembar kada bi Šćepanović trebalo da iznese odbranu. On se tereti da je te večeri na ulazu u klub ispalio više metaka u Čuljkovića, kojem su lekari operacijom spasili život.

Prethodno se u klubu "Stefan Braun" te večeri desio incident i tuča, nakon koje je obezbeđenje izbacilo napolje Šćepanovića i njegovo društvo Slavoljuba Trajkovića, Nikolu Stankovića i Stefana Veljkovića. Oni su se kroz koji minut vratili i Šćepanović je na ulazu u klub pucao u Čuljkovića i pobegao. Veljković se sumnjiči da mu je dao pištolj, a Trajković da je u tom metežu sa poda zgrabio taj pištolj, koji je ispao i pucao, a Stanković da ga je potom uzeo, kada je ispao i Trajkoviću i mahao njime. Stanković je inače prošle godine u decembru ubijen u svojoj kući na spavanju i protiv njega je obustavljen postupak. Ubice su mu provalile u kuću, ušle u spavaću sobu i pucale. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ko je JEDINI političar koji je obilazio Cecu u zatvoru? Ispunio joj zahtev, pre toga joj bilo zabranjeno

Ko je JEDINI političar koji je obilazio Cecu u zatvoru? Ispunio joj zahtev, pre toga joj bilo zabranjeno