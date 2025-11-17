ŠĆEPANOVIĆ DOVEDEN U SUD: Izručen osumnjičeni da je pucao u obezbeđenje kluba "Stefan Braun"

ALEKSANDAR Šćepanović, koji je optužen za pokušaj teškog ubistva šefa obezbeđenja kluba "Stefan Braun" Mira Čuljkovića 15.3.2025. godine, izručen je Srbiji iz Holandije gde se krio tokom bekstva i doveden je danas u Viši sud u Beogradu na to suđenje.

Međutim, pretres ipak nije održan, jer iz zatvora u Pančevu, gde do 19.12. ove godine izdržava kaznu za drugo krivično delo, nije doveden trećeokrivljeni Stefan Veljković.



Prethodno se u klubu "Stefan Braun" te večeri desio incident i tuča, nakon koje je obezbeđenje izbacilo napolje Šćepanovića i njegovo društvo Slavoljuba Trajkovića, Nikolu Stankovića i Stefana Veljkovića. Oni su se kroz koji minut vratili i Šćepanović je na ulazu u klub pucao u Čuljkovića i pobegao. Veljković se sumnjiči da mu je dao pištolj, a Trajković da je u tom metežu sa poda zgrabio taj pištolj, koji je ispao i pucao, a Stanković da ga je potom uzeo, kada je ispao i Trajkoviću i mahao njime. Stanković je inače prošle godine u decembru ubijen u svojoj kući na spavanju i protiv njega je obustavljen postupak. Ubice su mu provalile u kuću, ušle u spavaću sobu i pucale.