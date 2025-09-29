U HOTEL STIGAO SA KOFEROM DROGE: Saslušan albanski državljanin u Višem tužilaštvu
U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Albanije Đorđe Đ. (44) zbog postojanja osnova sumnje da je u subotu 27. septembra 2025. godine neovlašćeno, radi prodaje držao skoro četiri kilograma kanabisa i oko pola kilograma kokaina.
On se branio ćutanjem, a tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Naredbom o sprovođenju istrage na teret mu se stavlja neovlašena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Postoje osnovi sumnje da je Đorđe Đ. 27. septembra u jednom hotelu na Novom Beogradu u koferu neovlašćeno, radi prodaje držao 3.983,56 grama kanabisa i 489,81 grama kokaina, kao i 44.000 dinara i 150 evra u različitim apoenima.
Preporučujemo
VELIKA AKCIJA MUPA: Jedna osoba uhapšena, protiv 104 podnete krivične prijave
29. 09. 2025. u 16:47
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)