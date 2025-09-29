U HOTEL STIGAO SA KOFEROM DROGE: Saslušan albanski državljanin u Višem tužilaštvu

U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Albanije Đorđe Đ. (44) zbog postojanja osnova sumnje da je u subotu 27. septembra 2025. godine neovlašćeno, radi prodaje držao skoro četiri kilograma kanabisa i oko pola kilograma kokaina.

Foto: Fejsbuk printskrin/Uprava carina Republike Srbije

On se branio ćutanjem, a tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage na teret mu se stavlja neovlašena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Postoje osnovi sumnje da je Đorđe Đ. 27. septembra u jednom hotelu na Novom Beogradu u koferu neovlašćeno, radi prodaje držao 3.983,56 grama kanabisa i 489,81 grama kokaina, kao i 44.000 dinara i 150 evra u različitim apoenima.