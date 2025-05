MIRKOV MOZAK JE BIO SVUDA PO MENI: Teško svedočenje u sudu Duška Ivaneže, ranjenog na Petrovačkoj cesti

BIO sam u "mercedesu 200D" sa Mirkom Stijeljom i njegovim ocem Brankom. Mirko je vozio, Branko sedeo pozadi, a ja na mestu suvozača. Išli smo u izbegličkoj koloni cestom od Bosanskog Petrovca ka Banjaluci. U jednom momentu samo se čuo avion, "bum, bum, bum" i gotovo. Palo je između mene i Mirka. Malo sam ostao bez svesti i kada sam se povratio, svuda je bila krv. Mirka je pogodilo u glavu i po meni je svuda bio njegov mozak. Branka je pogodilo u glavu i rascepilo je. Mene je zakačilo po glavi, a ranjen sam u levu ruku i rame.

S. J. M.

Ovo je danas svedočeći u Sudu za ratne zločine u Beogradu u predmetu "Petrovačka cesta" ispričao svedok oštećeni Duško Ivaneža. Za ratni zločin na Petrovačkoj cesti 7. avgusta i na Prijedorskoj 8. avgusta 1995. godine u BiH, kada je ubijeno 13 osoba, od toga četvoro dece, a ranjeno 24, sudi se hrvatskim pilotima Vladimiru Mikcu, Zdenku Radulju, Željku Jeleniću i Danijelu Boroviću, okrivljenim da su u komandnom lancu naredili raketiranje civilne kolone Srba, koji su zbog vojne akcije hrvatskih snaga "Oluja" napustili svoje kuće u Republici Srpskoj Krajini.

Ivaneža je ispričao da je su oni živeli u selu Zagrade, kada je 4. avgusta 1995. godine započeo napad hrvatske vojske na RSK. Isto veče njegova žena i tri ćerke su otišle sa komšijama za Benkovac, a on je krenuo nekoliko sati posle njih. Pronašao ih je 6. avgusta u izbegličkoj koloni kod mesta Srba. Sa Stijeljama se sreo istog dana na nekoj livadi kod Petrovca, gde su stali da predahnu i sutradan sa njima krenuo dalje kolima.

- Moja i Mirkova porodica i još žena i dece su bile u kamionu sa žutom ceradom, a mi smo kolima išli za njima. Leva strana cerade je bila savijena da bi unutra imali zraka. Kada su nas pogodili, izašao sam ranjen iz automobila i seo na bankinu. Tu sam opet gubio svest. Najstarija ćerka Danijela mi je prišla, ali ja se toga ne sećam. Odatle su me odvezli u Petrovac, a tamo je došao helikopter i nas sedam, osam ranjenih prevezao u bolnicu u Banjaluci, gde smo operisani. Odatle su nas prebacili u bolnicu u Beogradu, gde sam bio mesec i po dana - ispričao je Ivaneža.

On je kazao da su u kamionu njegovi preživeli, a da je tu povređena njihova kuma Milica Ivaneža.

- U koloni nije bilo vojnih vozila. Kolona je bila nepregledna, kilometarska, vozila su se kretala u tri trake i svi su išli u istom pravcu. Kada sam ranjen vozili su me nazad i jedva smo prošli ka Petrovcu - kazao je Ivaneža, navodeći da avion nije video, već samo čuo njegov zvuk.

Ispričao je i da su ga pre nekih osam godina zvali da dođe u ambasadu BiH u Beogradu zbog zločina na Petrovačkoj cesti.

- Pitali su me da li znam ko je vozio avion. Otkud bih znao. Kazali su da je poleteo iz Splita i da je pilot bio Ivica Šišić. Pitali su me da li mi je on rod. Gde da mi bude rod - kazao je na kraju Ivaneža.

On je jedini, koji je od četvoro pozvanih oštećenih došao danas da svedoči u sud. Jovanka Vuković je izostala, jer je u bolnici, Jelica Sladojević je u Nemačkoj, a nema informacija zašto Spase Rajić nije došao. Svi oni će biti pozvani i na sledeći pretres krajem juna.