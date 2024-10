"DELOVAO JE KAO PROFESIONALNI UBICA" Otac Angeline Aćimović otkrio detalje sa suđenja Kecmanovićima

OTAC jedne od žrtava u "Ribnikaru" smatra a su roditelji direktno umešani u dovođenje dečaka ubice do takvog stanja.

Foto: Z. Jovnaović/Novosti

Dečak ubica je pokazao želju da se eksponira i dobije podršku, a otac žrtve smatra da je dečak distanciran od majke i da nema empatije

Dečak ubica (14) iz Beograda, koji je 3. maja prošle godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" napravio masakr, svedočio je 8. oktobra u Specijalnom sudu o zločinu. Anđelko Aćimović, otac jedne od žrtava Angeline Aćimović, istakao je da pošto je postupak zatvoren za javnost ne može da govori o detaljima.

- Ono što smo juče saznali jeste da još nemamo odgovor na pitanje zašto, jer taj odgovor ne možemo dobiti od njega. Postoje kumulativni uzroci koji su ga doveli do stanja u kojem je mogao da izvrši tako strašno delo. Ti uzroci obuhvataju dovođenje njega kao deteta u takvo stanje, što ga je učinilo svirepim i opasnim ubicom - rekao je otac Angeline Aćimović.

Foto: D. Milovanović

On je dodao da će biti potrebno mnogo vremena da bi dečak ubica izneo neki razlog zbog kog je počinio masakr u "Ribnikaru". Ipak, ističe Aćimović, nijedan njegov odgovor ne može biti validan u vezi s tim što je uradio.

- Ne može reći da mu je moja Angelina ili bilo koje drugo dete naudilo. Takođe, ne može reći da je postojanje oružja na dohvat ruke razlog zašto nije ubio roditelje. Ne može tvrditi da je bilo kakav odnos sa majkom ili bilo kim drugim bio motiv za ubistvo te dece. To nije odgovor. Međutim, informacije koje smo dobili o nekim dilemama su zadovoljavajuće, ukoliko se uopšte može govoriti o zadovoljstvu. Bili smo zabrinuti da neće govoriti, ali je postojala njegova želja, koja je u suštini zajednička svim teroristima. Slobodno mogu reći da on predstavlja neku vrstu teroriste, sa željom da se eksponira, da sazna šta javnost misli o njemu, da dobije neku vrstu zadovoljstva i podrške, da se o njemu priča - kazao je Aćimović.

"Kolebao se, ali se, na nesreću, nije pokolebao"

To je, kako je objasnio tata ubijene Angeline, razlog zbog kog su porodice nastradale dece očekivale da će dečak ubica pričati. Ipak, priznaje da je postojala bojazan da mu je neko sugerisao da ne govori ništa.

- Odgovorio je na većinu pitanja, pružajući dovoljno materijala da potvrdimo naše sumnje da su roditelji direktno umešani u dovođenje njega u stanje u kojem se nalazi, kumulativno sa drugim faktorima, odlučivši da je to način da reši svoje unutrašnje probleme - rekao je Anđelko.

Otac ubijene devojčice Angeline Aćimović ispričao je pred TV kamerama da se dečak ubica kolebao. Ipak, zbog činjenice da postupak nije otvoren za javnost on ne sme da iznosti detalje.

FOTO: Novosti

- Na veliku nesreću, nije se pokolebao, već je odlučio da ukloni prepreke koje su se našle ispred njega, Dragana i tri devojčice, i potom ušao u svoj razred i izvršio masakr.

"Bilo je plača, nemoći, besa..."

Na pitanje kako se osećao kada je video Kostu u sudnici, Anđelko Aćimović kaže:

- Videti roditelje i advokate je uvek jako teško, sa njihovim nadmenim i bahatim pogledima i ponašanjem. To je njihov način života. Sresti ubicu, iako je to dete, jako je teško. Ne možete kontrolisati svoje emocije; bilo je plača, nemoći, besa i nerazumevanja kako je uopšte moguće da jedno derište u sebi ima demona i uradi to. To nikome neće biti jasno, i ne možete se držati mirno. Delovao je kao profesionalni ubica. Davao je iskaz, nismo imali blizak kontakt niti poglede; bio nam je okrenut leđima.

Anđelković dalje nastavlja da je dečak ubica govorio pred govornicom, okrenut prema sudiji.

- Njegovi odgovori su ukazivali na određenu zadršku u onome što će reći. To govori o tome da je koncentrisano radio taj posao svedočenja, što ponovo sugeriše da vrlo trezveno i smišljeno radi ono što radi. Bio je dovoljno iskren da iznese podatke koji pokazuju umešanost roditelja u razloge njegovog čina - kazao je u "Uranku".

On se nada da će na sledećem ročištu imati priliku da postavi pitanja Kosti.

Rečenica koja mnogo govori

Anđelko Aćimović je komentarisao i rečenicu koju je navodno dečak ubica izvovorio nakon počinjenog zločina: "Majko, da li si sada zadovoljna?"

- Ta rečenica mnogo govori, a ako se analizira, ne treba dalje ništa objašnjavati. To ukazuje na to da je postojala neka osveta usmerena prema njoj, ali se pitam zašto nije okrenuo pištolj prema njoj. Da je to učinio, danas ne bismo razgovarali o ovom slučaju. Smišljeno zlo koje se u njemu rodilo dovelo je do ovoga, a taj događaj jasno pokazuje njegovu distancu od majke i odsustvo empatije. To nam signalizira da je to koren zla, i sada možemo slobodno to da tvrdimo - smatra Anđelković.

Prema njegovim rečima, kumulacija problema počela je kada je otac od pete godine dozvolio detetu da se igra sa igračkama koje su roboti i oružje.

- Koristio je vatreno oružje, poput airsofta, koje je zabranjeno deci do 18 godina, a da mu pritom nije objašnjeno da se problemi ne rešavaju oružjem i da je to veoma opasno. Treća stvar koju treba napomenuti je veliki uticaj interneta. Sve igrice koje je igrao od pete godine bile su zabranjene za decu tog uzrasta i sadržavale su nasilje, što je u njemu stvaralo drugu ličnost. Takođe, razgovarao je putem četa sa drugim ljudima na engleskom jeziku, bio je zatvoren u grupama i forumima. Te zatvorene grupe su mesta gde ne možete znati da li je sa druge strane bio neki sotonistički predator koji ga je pripremao za nešto ili samo igrač sa kojim je igrao. Nažalost, to se danas dešava sa decom - dodao je Anđelko za K1.

"U klinici se oseća kao kod kuće"

Pored toga što je dečak ubica zlikovac, otac ubijene devojčice Angeline Aćimović kaže da i oni osećaju da je on delimično žrtva.

- Moram da kažem da i mi osećamo da je on delimična žrtva, iako je zlikovac, ali je i žrtva. Gledajući to sa te strane, njemu je najviše potrebna pomoć. U klinici gde se nalazi, oseća se bolje nego kod kuće i nema želju da izađe. To znači da trezveno razmišlja i da je na slobodi u opasnosti. Kako će dalje biti, ne treba komentarisati. Biće šta bude, ali njegovo lečenje je definitivno neophodno i to na duže staze. On je kao led koji nema nikakvog osećaja. Sada se kod njega nazire malo sažaljenja i empatije, nekog osećaja, što pokazuje da više nije ravna linija kao što je bio. Moraće da se prati dugo kako bi mu se pomoglo, a u slučaju njegovog puštanja na slobodu, da bi se svi osećali sigurnije - smatra Anđelko Aćimović.

