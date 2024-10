TESTIRANJE KASNILO 25 DANA: Doktorka Danijela Milošević zaplakala tokom svedočenja o događajima iz 2020. u domu za stare u Nišu

UPRKOS tome što su se javljali korisnici sa simptomima korone, prvo opšte testiranje obavljeno je, u aprilu 2020, tek 25 dana od početka epidemije jer Gerontološki centar nije imao saradnju sa drugim ustanovama.

Foto: J. Ćosin

Ovo je juče pred Višim sudom u Nišu potvrdila dr Danijela Milošević, u to vreme lekar u ovoj ustanovi, u nastavku suđenja Milanu Stevanoviću (50) bivšem direktoru Gerontološkog centra u Nišu, u kojem je u toku epidemije preminuo 51 korisnik od 195 zaraženih. Ona je istakla da je saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama trebalo da obezbedi odgovorno lice odnosno - direktor Stevanović.

- I pre opšteg testiranja, bilo je korisnika sa simptomima korona virusa - rekla je dr Milošević. - O tome smo obaveštavali direktora Stevanovića. Tek kada su se javili korisnici sa simptomima, direktor je zabranio izlaske. To je bila jedina mera koja je preduzeta. Korisnicima je samo sugerisano da smanje kontakte i budu u sobama.

Ona je istakla da u tom periodu, dok je virus harao i po drugim ustanovama, nije bila u kontaktu sa kolegama iz ostalih gerontoloških centara i nadležnim ministarstvom, ali da jeste bio njen direktor.

Foto: J.Ć. Milan Stevanović

- Ne znam kako su postupale druge ustanove, ali to je moglo da se prevaziđe pisanjem urgencija. Ministarstvo je moglo da reši ovaj problem - smatra ona.

Tokom propitivanja advokata odbrane, o tome da li je njena procena bila da korisnici koji su imali temperaturu ne treba da idu na dalje lečenje već da ostanu u Gerontološkom centru, dr Milošević je briznula u plač.

- Nisam nikoga ostavljala, to nije moja odluka. Ne znam zašto sam ja okrivljena da nisam preduzela mere. Zbog svega sam na terapiji dve godine. Nismo imali saradnju ni sa jednom od nadležnih ustanova - rekla je ona plačući.

Na pitanje odbrane zbog čega jedan od korisnika dr Aleksandar Janačković nije bio poslat na testiranje, iako je imao temperaturu i dijareju, dr Milošević je kazala da je on bio vojni osiguranik, a da nisu imali saradnju ni sa vojnim službama.

- To jesu bili simptomi korone, ali nisam mogla sa sigurnošću da utvrdim da imaju taj virus. Za sve vojne osiguranike su bile zadužene vojne službe sa kojima nismo imali saradnju. Ja sam više puta obaveštavala direktora da to treba da se reši - posvedočila je ona i istakla da je soba za izolaciju u GC Niš oformljena tek po dolasku epidemiologa, kao i da je ona obavestila Institut za javno zdravlje o povećanom broju korisnika za koje se sumnja da imaju koronu.

Suđenje se nastavlja 22. novembra saslušanjem veštaka Zavoda za sudsku medicinu u Nišu.

STEVANOVIĆU PRETI 12 GODINA ZATVORA

MILAN Stevanović se tereti da je počinio teško delo protiv zdravlja ljudi za koje je zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora. Optužnicom VJT Niš stavljeno mu je na teret da je odobravao posete rođaka korisnicima, u vreme kada su one bile zabranjene, usled čega je došlo do zaražavanja većeg broja starih ljudi smeštenih u ovoj ustanovi i da nakon toga nije obaveštavao nadležne državne institucije o simptomima bolesti i stanju u Gerontološkom centru u Nišu. Prema optužnici, suprotno instrukcijama koje su dobili gerontološki centri, on nije organizovao ni podelu ručka u manjim grupama. Inače, Stevanović negira krivično dela koje mu se stavlja na teret.