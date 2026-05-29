STRADAO MATURANT KOD SREMSKE MITROVICE: Auto sleteo s puta i završio u kanalu
OSAMNAESTOGODIŠNjI mladić O. D. poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas posle ponoći u Fruškogorskoj ulici u Martincima kod Sremske Mitrovice, potvrđeno je za medije iz Hitne pomoći.
Automobil marke "Ford" iz za sada neutvrđenih razloga sleteo je sa puta, prešao preko ćuprije i završio prevrnut u kanalu, prenose mediji.
U vozilu su se nalazili N. M. (22), B. R. (23) i O. D. (18).
Nažalost, O. D. je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok su dve osobe koje su se nalazile u vozilu povređene i prevezene na dalje lečenje.
Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačkih jedinica. Zbog težine udesa i položaja vozila u kanalu, vatrogasci su na terenu bili angažovani više sati.
Tragedija je potresla Martince, a od nastradalog mladića opraštaju se brojni prijatelji i poznanici.
– Bio je vredan, odgovoran i omiljen među vršnjacima. Posebno boli činjenica da je sutradan trebalo da proslavi matursko veče – rekli su njegovi prijatelji.
Uzrok nesreće i sve okolnosti pod kojima je do nje došlo biće utvrđeni nakon istrage koju vode nadležni organi.
(Kurir)
