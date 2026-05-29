Nesreće

STRADAO MATURANT KOD SREMSKE MITROVICE: Auto sleteo s puta i završio u kanalu

V.N.

29. 05. 2026. u 08:32

OSAMNAESTOGODIŠNjI mladić O. D. poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas posle ponoći u Fruškogorskoj ulici u Martincima kod Sremske Mitrovice, potvrđeno je za medije iz Hitne pomoći.

СТРАДАО МАТУРАНТ КОД СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: Ауто слетео с пута и завршио у каналу

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Automobil marke "Ford" iz za sada neutvrđenih razloga sleteo je sa puta, prešao preko ćuprije i završio prevrnut u kanalu, prenose mediji.

U vozilu su se nalazili N. M. (22), B. R. (23) i O. D. (18).

Nažalost, O. D. je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok su dve osobe koje su se nalazile u vozilu povređene i prevezene na dalje lečenje.

Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačkih jedinica. Zbog težine udesa i položaja vozila u kanalu, vatrogasci su na terenu bili angažovani više sati.

Tragedija je potresla Martince, a od nastradalog mladića opraštaju se brojni prijatelji i poznanici.

– Bio je vredan, odgovoran i omiljen među vršnjacima. Posebno boli činjenica da je sutradan trebalo da proslavi matursko veče – rekli su njegovi prijatelji.

Uzrok nesreće i sve okolnosti pod kojima je do nje došlo biće utvrđeni nakon istrage koju vode nadležni organi.

(Kurir)

UBIJEN, PA ZAKOPAN: Odloženo suđenje za ubistvo državljanina Slovenije kod Monoštora
UBIJEN, PA ZAKOPAN: Odloženo suđenje za ubistvo državljanina Slovenije kod Monoštora

U VIŠEM sudu u Somboru danas je odložen nastavak suđenja koje je krenulo iznova zbog promene sudskog veća, bivšoj policajki K.K. (45) iz Sombora, osumnjičenoj za teško ubistvo državljanina Slovenije Tomaža Kostelnika čiji su posmrtni ostaci pronađeni u leto 2019. godine u blizini Monoštorskog puta, i P.B. (37) iz Vrbasa, koji se osim za isto krivično delo, tereti i za nelegalno oružje.

28. 05. 2026. u 21:00

