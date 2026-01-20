DEVOJČICU UDARIO AUTO KOD ŠKOLE U MIRIJEVU: Pretrčavala ulicu za vreme velikog odmora

UČENICU je ekipa Hitne pomoći prevezla u Dečju bolnicu u Tiršovoj i prema prvim informacijama ona je van životne opasnosti.

Foto: D. N.

U beogradskom naselju Mirijevo, u Ulici Koste Nađa, danas oko 10 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena dvanaestogodišnja devojčica.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je devojčica, učenica obližnje škole, pokušala da pretrči kolovoz. U tom trenutku na nju je naletelo putničko vozilo. Incident se dogodio za vreme velikog odmora, kada je u okolini škole bio prisutan veći broj dece.

Na lice mesta je ubrzo stigla ekipa Hitne pomoći koja je pružila prvu pomoć povređenom detetu.

- Devojčica je zadobila povrede tela, ali je bila komunikativna. U svesnom stanju je prevezena u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj radi detaljne dijagnostike. Prema nezvaničnim informacijama, dete je van životne opasnosti - kaže naš izvor.

Apel vozačima i roditeljima

Policija je na terenu obavila uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti i brzina kojom se vozilo kretalo. Stanari ove ulice godinama upozoravaju na opasnost u zonama škola, naročito tokom odmora kada deca često neoprezno izlaze na ulicu.

Brzina u zonama škola ograničena je na 30 km/h, a roditelji i nastavnici se pozivaju da dodatno skrenu pažnju deci na važnost korišćenja pešačkih prelaza, čak i kada su u žurbi tokom kratkih pauza od nastave.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO - Uhapšen prijatelj muškarca čije je telo pronađeno u Surčinu