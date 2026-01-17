Nesreće

SUDARILA SE TRI AUTOBUSA I DVA AUTOMOBILA: Saobraćajna nezgoda na Banjici

В.Н.

17. 01. 2026. u 22:46

VEČERAS je na Banjici došlo do dve saobraćajne nezgode u kojima su učestvovala tri autobusa i dva automobila.

Foto: I.M.

Reč je o dva odvojena udesa: lančani sudar tri autobusa i sudar (sustizanje) dva automobila.

Kako se navodi na društvenim mrežama, na kolovozu je primećena voda koja je curila, a potom se zaledila.

