POGINUO MUŠAKARAC U SELU MIHAJLOVAC KOD SMEDEREVA: U bizarnoj nesreći lišena slobode oba vozača

MUŠKARAC star 44 godine nastradao je u saobraćajnoj nesreći u selu Mihajlovac kod Smedereva rano jutros oko 6 časova.

Unsplash

Sve je počelo kada je automobil marke "opel astra" sa vozačem i putnikom, sletelo s kolovoza. Niko nije povređen. Vozač je u pomoć pozvao rođaka kako bi automobil njegovim džipom izvukli iz jarka kraj puta. Nakon što su to i učinili, u trenutku dok su stajali na kolovozu, drugo vozilo, takođe "opel astra", naletelo je s prednje strane na vozilo zaustavljeno u suprotnoj traci. Iza njega nalazio se putnik iz ovog vozila, koji je tom prilikom nastradao, potvrdio nam je izvor iz istrage.

Vozač iz prvog automobila je sa rođakom napustio lice mesta ne pokušajući ni da pomogne unesrećenom čoveku koga je vozio. Policiju je pozvao vozač automobila koji je izazvao udes.

Oba vozača su lišena slobode. Svi su stanovnici Mihajlovca.

Istraga je u toku.

