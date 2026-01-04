NESTALI STEFAN IVANOVIĆ PRONAĐEN MRTAV: Srbin nije preživeo nakon požara u baru smrti u Švajcarskoj

STEFAN Ivanović (31), Srbin koji je nestao nakon požara u noćnom klubu "Le Konstelejšn" u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, pronađen je mrtav, potvrdila je njegova rođaka za Kurir.

Foto: Printscreen/Društvene mreže

Stefanova porodica prethodno je poslala DNK uzorak.

Stefanova rođaka je u ranije istakla i da se u domaćim i stranim medijima samo spekuliše o brojkama, koje su prema njihovim informacijama mnogo veće.

Foto: Printsreen/Društvene mreže Stefan Ivanović

- Broj nestalih lica iz minuta u minut raste. Porodice i danas prijavljuju nestanak članova u novogodišnjoj noći, za koje sumnjaju da su bili u baru koji je izgoreo. Nažalost, sigurna sam da je broj žrtava mnogo veći nego što se spekuliše - otkrila je ona.

