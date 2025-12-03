POZNATO STANJE PUTNICA: Evo kako su devojke koje su povređene u stravičnoj nesreći u Novom Sadu u kojoj je poginuo taksista

TRI devojke povređene u saobraćajnoj nesreći u centru Novog Sada u ponedeljak uveče, i dalje se nalaze na hospitalizaciji u Univerzitetsko kliničkom centru Vojvodine.

FOTO. Ustupljena fotografija

Pacijentkinja K.K. (25) , kako navode u ovoj zdravstvenoj ustanovi, primljena je na Odeljenje urgentne hirurgije zbog povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći. Nakon kompletne dijagnostike i ukazane medicinske pomoći, smeštena je na Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u stabilnom opštem stanju.

Pacijentkinja M.D. (25) smeštena je na Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju radi nastavka hirurškog lečenja u stabilnom opštem stanju.

Pacijentkinja O.A. (24) primljena je sa teškim politraumatskim povredama u vidu fraktura. Zbog teškog opšteg stanja smeštena je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola.

One su, podsećamo, ppovređene u saobraćajnoj nesreći u ponedeljak uveče oko 22 sata u Jevrejaskoj ulici, kada su se direktno sudarili "bmv" i taksi vozilo, u kojem su se ove tri devojke nalazile kao putnici. Vozač taksija Boro K. (53) koji je takođe bio teško povređen, preimuo je.

Policija je uhapsila A.S. (25) iz Beograda, vozača "bmv" osumnjičenog za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, i biće priveden nadležnom tužilaštvu.

Prema pričama očevidaca ove nesreće u centru Novog Sada, vozač "bmv" je krećući se Jevrejskom ulicom prema raskrsnici Futoške ulice i Bulevara oslobođenja, odjednom dodao gas, pa pretpostavljaju da je velika brzina zanela automobil i da je usled toga prešao u suprotnu traku i naleteo na taksi vozilo, i direktno udario u njega.

