OBISTINILE SE CRNE SLUTNJE: Pronađena dva tela u "audiju" koji je jutros nađen u kanalu kod Čačka

U AUTOMOBILU "audi" u Ovčarsko kablarskoj klisuri nađena su dva tela.

Foto: Novosti

Vozilo je rano jutros zatečeno pored puta, zaglavljeno u betonskom propustu. U njemu je poslednji put viđena Ana Radović.

Ana Radović nestala je 23.11. kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet. Poslednji put, sa njom se čuo brat, a poziv se dogodio u 18.45 sati. Nakon poziva, Ana je, prema rečima oca, bila dostupna još 14 sati, a potom se telefon ugasio i porodica od tada više nema nijedan trag o tome gde se devojka nalazi.

Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd pre tri dana

Poziv se dogodio u 18.45, a kako nam kaže njen otac Miloš, to je bio poslednji put da ju je neko od bližnjih čuo.

- Nakon toga telefon joj je bio dostupan još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna. Mislim da je verovatnoća da je doživela saobraćajnu nesreću mala - dodaje njen otac.

