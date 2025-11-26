OBISTINILE SE CRNE SLUTNJE: Pronađena dva tela u "audiju" koji je jutros nađen u kanalu kod Čačka
U AUTOMOBILU "audi" u Ovčarsko kablarskoj klisuri nađena su dva tela.
Vozilo je rano jutros zatečeno pored puta, zaglavljeno u betonskom propustu. U njemu je poslednji put viđena Ana Radović.
Ana Radović nestala je 23.11. kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet. Poslednji put, sa njom se čuo brat, a poziv se dogodio u 18.45 sati. Nakon poziva, Ana je, prema rečima oca, bila dostupna još 14 sati, a potom se telefon ugasio i porodica od tada više nema nijedan trag o tome gde se devojka nalazi.
Podsetimo, Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd pre tri dana, a poslednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka.
Poziv se dogodio u 18.45, a kako nam kaže njen otac Miloš, to je bio poslednji put da ju je neko od bližnjih čuo.
- Nakon toga telefon joj je bio dostupan još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna. Mislim da je verovatnoća da je doživela saobraćajnu nesreću mala - dodaje njen otac.
(Telegraf)
Uskoro opširnije
