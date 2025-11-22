TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Više povređenih u saobraćajnim nesrećama
DEVOJKA stara 23 godine skočila je sinoć u 19.50 sa Pančevačkog mosta, ali je izvučena iz Dunava i kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar, saopštili su iz Hitne pomoći.
Ekipe Hitne pomoći intervenisale su osim prilikom skoka sa Pančevačkog mosta, ali i zbog četiri saobraćajne nesreće u kojima nije bilo poginulih.
Kako je rečeno u hitnoj pomoći u 20.18 na Autokomandi vozač automobila oborio je ženu pešaka staru 26 godina koja je sa teškim telesnim povredama prevezena u Urgentni centar na reanimaciju.
U 21.19 na uglu Zemunske i Gandijeve automobilista je udario ženu staru 45 godina koja je sa lakšim povredama prevezena u Zemunsku bolnicu. Potom u 04.41 na uglu Cvijićeve i Despota Stefana dogodila se saobraćajna nesreće u kojoj su povređene tri osobe.
Ima teže povređenih
Muškarac starosti 23 godine sa težim povredama prevezen je jednim kolima Hitne pomoći u Urgentni centar, a potom su drugim kolima hitne pomoći u Urgentni centar prevezeni ženska osoba starosti 39 i muškarac starosti 47 godina.
U 04.27 ekipe hitne pomoći su intervenisale na Trošarini na autobuskoj okretnici gde je pretučen vozač autobusa starosti 44 godine koji se teškim povredama kolima hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 124 puta, a od toga je 13 intervencija bilo na javnim mestima.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među njima astmatičari, kao i kardiološki, onkološki i psihijatrijski pacijenti.
(Tanjug)
