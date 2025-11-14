OTKRIVEN IDENTITET STRADALOG: Evo ko je bio u putničkom avionu koji se srušio kod Subotice
U PADU aviona između Subotice i Bikova jedan muškarac je poginuo, a drugi je teško povređen.
Kako saznajemo manji avion, model "Pajper", pao je oko dva kilometra od Bikovačkog aerodroma gde je trebalo da sleti.
Kod kopilota Z. S. (30) odmah posle pokušaja reanimacije konstatovana je smrt, dok je pilot K. F. (24) prevezen u bolnicu u Subotici.
Prema nalogu tužilaštva nadležni iz Civilnog vazduhoplivstva obavljaju uviđaj.
