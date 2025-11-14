Nesreće

AUTOMOBIL ULETEO U GRUPU LJUDI NA BANJICI: Očevici kažu da su dve osobe zarobljene ispod vozila

В.Н.

14. 11. 2025. u 13:21

TEŠKA nesreća dogodila se danas na Banjici kada je automobil uleteo u grupu ljudi.

АУТОМОБИЛ УЛЕТЕО У ГРУПУ ЉУДИ НА БАЊИЦИ: Очевици кажу да су две особе заробљене испод возила

Foto: M. Anđela/Profimedia

Kako se prenosi na društvenim mrežama, automobil je uleteo u ulične prodavce.

Svedoci tvrde da su ispod vozila zaglavljene dve osobe.

Hitna pomoć je na terenu.


(Telegraf)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%

Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%