Nesreće

STRAŠNA NESREĆA KOD UŽICA: Beživotno telo na putu

V.N.

13. 11. 2025. u 15:09

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13.30 časova na državnom putu Užice - Bajina bašta, na teritoriji Užica, a jedna osoba je nastradala.

Novosti

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada su se sudarili putničko vozilo i motocikl, a od siline udara, vozač motocikla zadobio je povrede od kojih je, nažalost, stradao na licu mesta.

Na mestu nesreće nalaze se policijske ekipe koje obavljaju uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok sudara.

Saobraćaj je u potpunosti obustavljen na ovoj deonici, a vozila se preusmeravaju alternativnim pravcima. Zbog zastoja i formiranja kolona, iz policije apeluju na vozače da budu strpljivi i poštuju uputstva saobraćajne policije.

Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja i veštačenja.

Istraga povodom ovog događaja je u toku.

(Telegraf)

Uskoro opširnije

