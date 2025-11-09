”SRUŠILA NA SAMOM POČETKU TRENINGA!" Kako je došlo do smrti devojčice u Borči

DEVOJČICA stara 14 godina preminula je u petak kada joj je prethodno naglo pozlilo na odbojkaškom treningu u beogradskom naselju Borča, i to već na početku samog treninga - na trećem krugu trčanja, odnosno zagrejavanja, prenose mediji.

Foto: N. Skenderija

Nezapamćena tragedija dogodila se četvrtak uveče oko 22.30 časova na treningu odbojke koji organizuju škole. Ona je kolima Hitne pomoći odmah odvezena u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova gde joj je ukazana pomoć. Međutim, nažalost usled komplikacija devojčica je preminula u petak ujutru.

Pala tokom trećeg kruga zagrejavanja

- Poznajem porodicu koja je nažalost ostala bez devojčice. Jako nam je teško i ne možemo da verujemo da joj se ovo dogodilo. Nije ni počela da živi - kaže izvor za medije i dodaje da je devojčica sa porodicom živela u beogradskom naselju Krnjača.

- Čuli smo da joj je pozlilo na početku treninga, tačnije oni su stali u vrstu kao što rade na svakom početku treninga. Krenulo je zagrejavanje i oni u toku tog zagrejavanja trče nekoliko krugova oko terena kako bi se što bolje zagrejali. Tako je i sad bilo, međutim negde na trećem krugu njoj je pozlilo i samo se srušila.

Kako dodaje izvor za medije, navodno se devojčica pre treninga nije žalila da je nešto boli.

- Ispičale su mi komšije da su scene bile strašne... Devojčica se samo srušila i svi su pritrčali da joj pomognu, odmah su zvali Hitnu pomoć. Deca su se jako uznemirila, neka su posle i plakala jer nisu znali šta je sa njihoovm drugaricom - kaže ona i dodaje:

- Sutradan su stigle loše, najtužnije vesti. Devojčica je preminula. Nisam saznala šta je uzrok smrti, ali to će utvrditi dalja istraga. Izbezumljena porodica sada mora da sprema sahranu, ne znam da li postoji reč utehe za sve što su doživeli ovih nekoliko dana.

Na društvenim mrežama mogu se pročitata i mnogobrojni oproštaji od devojčice, u kojima korisnici mahom izjavljuju saučešće neutešnoj porodici koja je u trenutku i iznenada ostala bez mezimice.

(Kurir)